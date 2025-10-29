बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं पर राजद की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई नेता 6 साल के लिए निष्कासित

- राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 10 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
- पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 10 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है.
- इनमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार और दो प्रदेश महासचिव भी शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार राजनीतिक दलों की गले की फांस बन चुके है. बागियों से निपटना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. साथ ही टिकट बंटवारे के बाद कई पार्टी नेता नाराज हैं. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 10 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पार्टी ने इन नेताओं को छह साल के लिए निलंबित कियाहै. इनमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार के साथ ही पार्टी के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल और जिप्सा आनंद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
राजद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के विरूद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है.
इन नेताओं को भी पार्टी से किया निष्कासित
पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधयों के आरोप में डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मोहम्मद गुलाम जिलानी वारसी, पूर्व विधायक मोहम्मद रियाजुल हक राजू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. साथ ही सैययद नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां, विरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रणव प्रकाश और राजीव रंजन उर्फ पिंकू के खिलाफ भी ऐसी ही कार्यवाही की है.
इससे पहले पार्टी ने दो दिन पहले अपने 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था.
