जनसुराज में प्रत्याशियों की लिस्ट आते ही समस्तीपुर में कटा बवाल, प्रशांत किशोर के पोस्टर फाड़े

जन सुराज संगठन में टिकट बंटवारे को लेकर सोमवार को समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ. कार्यकर्ताओं ने जन सुराज के कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ और जमकर गाली-गलौज की. अविनाश कुमार की रिपोर्ट

समस्तीपुर:

जन सुराज संगठन में टिकट बंटवारे को लेकर सोमवार को समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ. वारिसनगर से संभावित प्रत्याशी डॉ. गोबिंद कुमार को टिकट न मिलने से उनके समर्थक भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने जन सुराज के कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की और जमकर गाली-गलौज किया. हंगामे के दौरान नाराज समर्थकों ने पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के पोस्टर भी फाड़ दिए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. सहीं, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पीके का पुतला व पोस्टर बैनर जलाया. समस्तीपुर जिले के RJD के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह को प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया है.

प्रशांत किशोर पर 'टिकट बेचने' का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हंगामा कर रहे डॉ. गोबिंद कुमार के समर्थकों ने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया है. डॉ. गोबिंद कुमार वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे थे और उन्हें जन सुराज से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी. 

प्रदीप सहनी को टिकट मिलते ही भड़के समर्थक

सोमवार को प्रशांत किशोर द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से सत्यनारायण उर्फ प्रदीप सहनी के नाम की घोषणा की गई. प्रदीप सहनी को टिकट दिए जाने की जानकारी मिलते ही डॉ. गोबिंद कुमार के समर्थक आवेश में आ गए और उन्होंने तत्काल कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, टिकट की उम्मीद लगाए बैठे डॉ. गोबिंद कुमार के समर्थकों को जैसे ही पता चला कि उन्हें टिकट नहीं मिला है, वे भड़क उठे. हंगामे के चलते कार्यालय के बाहर कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. इस घटना ने बिहार की राजनीति में जन सुराज के टिकट वितरण को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है.

