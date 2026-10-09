'औकात से ज्यादा बोलने लगे थे'; प्रशांत किशोर का नीरज कुमार पर जुबानी हमला, जदयू ने किया जीत का दावा

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने जदयू एमएलसी और उम्मीदवार नीरज कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कई विवादित टिप्पणियां की हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि नीरज कुमार अपनी औकात से ज्यादा बोलने लगे थे और अब उनके हिसाब का समय आ गया है. दूसरी ओर जदयू विधायक अनंत सिंह भी पार्टी उम्मीदवार का विरोध करते हुए जन सुराज प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह के समर्थन में उतर आए हैं. इस घटनाक्रम ने पटना स्नातक सीट के चुनावी मुकाबले को और अधिक दिलचस्प बना दिया है.

नीरज कुमार पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने जदयू एमएलसी नीरज कुमार को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार 'अपनी औकात से ज्यादा बोलने लगे थे' और अब उनके हिसाब का समय आ गया है. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वे नीरज कुमार को राजनीतिक रूप से जवाब देंगे और उन्हें सड़क पर ले आएंगे. उन्होंने नीरज कुमार पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर तीखे हमले किए.

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीरज कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वह सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल सकें. उन्होंने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार स्वयं मीडिया के सामने आकर लोगों से नीरज कुमार को वोट देने की अपील कर दें, तो वह अपने उम्मीदवार को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं.

उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है.

जन सुराज ने अनुज कुमार सिंह को उतारा

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज ने अनुज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार से है. चुनाव को रोचक बनाने वाली बात यह है कि जदयू के ही विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अनुज कुमार सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है.

नीतीश कुमार के नाम पर होंगे JDU के सभी कार्यक्रम

संजय झा ने पटना में नीतीश संवाद के दौरान बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यक्रम अब नीतीश कुमार के नाम पर आयोजित किए जाएंगे. संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार के लिए काम किया है. उनकी कार्यशैली और पार्टी के प्रति योगदान को देखते हुए अब पार्टी के सभी कार्यक्रम उनके नाम से ही आयोजित किए जाएंगे.

जदयू का जीत का दावा

वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर संजय झा ने दावा किया है कि जदयू के सभी आठ उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है.

अनंत सिंह-नीरज विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

अनंत सिंह के रुख ने जदयू की अंदरूनी राजनीति को भी सुर्खियों में ला दिया है. पार्टी के भीतर इस विवाद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसी मुद्दे पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. पार्टी नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

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