बिहार चुनाव: पप्पू यादव ने कहा- NDA में दरार, नीतीश-ओवैसी पर साधा निशाना

बिहार चुनाव: पप्पू यादव ने कहा- NDA में दरार, नीतीश-ओवैसी पर साधा निशाना
फाइल फोटो
  • पप्पू यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में NDA में स्थिति ठीक नहीं है और नीतीश कुमार का त्रिनेत्र खुला हुआ है
  • उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पहला मुसलमान मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश में पहला दलित CM बनाया
  • पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ओवैसी सच बोलकर राजनीति नहीं करते हैं
पटना:

बिहार चुनाव के बीच पप्पू यादव ने कहा, "NDA में वही हाल है नीतीश कुमार का त्रिनेत्र क्यों खुला है यदि आप देख लीजिए इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है. हर परिस्थिति में नीतीश कुमार ने राम और हनुमान दोनों को चित्त किया है और माझी ने भी सीधा कहा है कि NDA भुगतेगा और कुशवाहा ने भी कहा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हैं".

उन्होंने कहा, "झूठ बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी कई बार जरूरी नहीं है कि वह जाहिल की तरह बात करें लेकिन सच बोल के राजनीति नहीं करते हैं. कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया. देश का पहला दलित CM आंध्र में कांग्रेस ने बनाया. उप प्रधानमंत्री जगजीवन बाबूराम को कांग्रेस ने बनाया कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चला है".

पप्पू यादव ने कहा, "ओवैसी को अपनी राजनीति करनी है और वो जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां पर उनको कांग्रेस जीताती है. इस्लाम में सुधार ब्याज हराम है और वो ख़ुद बैंक चलाते हैं वो अपने धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. इस्लाम में जो कॉलेज की लड़कियों से फीस लेते हैं वो भी हराम है क्योंकि हम अगर बोलने लगेंगे तो ओवैसी जी को दिक्कत हो जाएगी."

उन्होंने कहा, "जब यहाँ पर SIR किया गया तो फिर उसके बाद कितने लोगों को निकाल बाहर किया. 4 सौ घुसपैठिया भी नहीं मिले लेकिन जब बात करते हैं तो कहते हैं बांग्लादेशी को निकाल देंगे रोहिंग्या को निकाल देंगे. मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं सच बोलता हूं और झूठ की मिलावट नहीं कर पाता हूं और सच का साथ देने की वजह से मेरा सुकरात या फिर कबीर जैसा हाल होगा. देश के नेता सिर्फ गणेश परिक्रमा और चमचागीरी करने में व्यस्त है. 

