JDU की IT सेल और सोशल मीडिया विंग... बिहार में ऐसे दिलाई नीतीश कुमार को प्रचंड जीत

सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में चुनावी जीत में ऑनलाइन नैरेटिव की एक बड़ी भूमिका होती है. न केवल चुनाव बल्कि उसके बाद भी किसी राजनीतिक दल की छवि को बनाए रखने में सोशल मीडिया का अहम रोल होता है. हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को प्रचंड जीत मिली. इस जीत में BJP के साथ-साथ JDU की भी बड़ी भूमिका रही. चुनाव से पहले तक यह माना जा रहा था जदयू का सियासी भविष्य खतरे में है. लेकिन इस जीत के बाद JDU फिर से जिंदा हो उठी. यह साफ हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है.

JDU की डिजिटल रणनीति और आईटी सेल को जानिए

बिहार चुनाव में जदयू की बड़ी जीत के पीछे राजनीतिक साझेदारी, सामाजिक समीकरण, जमीनी संगठन के साथ आक्रामक डिजिटल रणनीति भी बड़ी वजह रही. राजनीतिक साझेदारी, सामाजिक समीकरण और जमीन संगठन के बारे में तो बहुत सारी चीजें पब्लिक फोरम में है. लेकिन जदयू की डिजिटल रणनीति और आईटी सेल के बारे में जानकारी बहुत कम है.

जदयू की डिजिटल रणनीति में मनीष कुमार की बड़ी भूमिका

JDU की डिजिटल रणनीति में मनीष कुमार का बड़ा रोल बताया जाता है. मनीष कुमार JDU के राज्य महासचिव व मुख्यालय प्रभारी हैं. जिन्होंने पार्टी के IT और सोशल मीडिया विंग को युद्धक्षेत्र की तरह संचालित किया. मनीष ने शुरुआत में ही चुनावी संदेशों को सरल और प्रभावी बनाने पर जोर दिया.

JDU के राज्य महासचिव व मुख्यालय प्रभारी मनीष कुमार.

'25 से 30, फिर से नीतीश' जैसे नारे गढ़े

उनके द्वारा तैयार किया गया कैम्पेन स्लोगन “25 से 30, फिर से नीतीश” चुनावी विमर्श की दिशा तय कर गया. इस संक्षिप्त संदेश ने नीतीश कुमार पर भरोसा, स्थिरता और निरंतरता के भाव को पूरे बिहार में मजबूत किया. JDU के आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस डिजिटल अभियान की आत्मा था—कंटेंट.

मनीष और उनकी टीम ने गीत, डॉक्यूमेंट्री, कैरेक्टर-ड्रिवन वीडियो से नीतीश कुमार को जनता से जोड़ा. राहुल रौशन और राघवेंद्र के नेतृत्व में द स्पेक्ट्रम के वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक कलाकार, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लेखक और ग्राउंड रिपोर्टर्स ने दिन-रात काम किया. मनीष ने जिस कुशलता से इस टीम का नेतृत्व किया, उससे जेडीयू का डिजिटल नैरेटिव किसी भी चुनौती के सामने नहीं डगमगाया.



BIT मेसरा से पास आउट है मनीष

युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए मनीष ने AI आधारित वीडियो, युवाओं के लिए गीत, आकर्षक शॉर्ट फिल्में, ऑनलाइन पोल्स और ओपिनियन सेशन्स चलाए. इसने जेडीयू को डिजिटल-फर्स्ट जेनरेशन के बीच नई पहचान दिलाई. BIT मेसरा इंजीनियरिंग स्नातक होने के नाते मनीष ने रणनीति में विश्लेषणात्मक सोच जोड़ी.

