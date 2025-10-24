विज्ञापन
वे परिवार के लिए काम कर रहे हैं... नीतीश का तेजस्वी पर 'फैमिली' वाला वार

जद(यू) प्रमुख ने कहा कि बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे. सभी अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे. आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई भी अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है.

  • नीतीश कुमार ने 1997 में लालू के इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का उदाहरण दिया.
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू ने अपनी पत्नी के बाद अब अपने बेटों-बेटियों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है.
  • उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं और लोगों का भला किया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य में ‘कुप्रशासन फैलाने वाले व्यक्ति' ने पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर आगे बढ़ाया और अब बेटे-बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं. जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन देने का आह्वान किया और कहा कि बिहार नरेंद्र मोदी सरकार की मदद से तेजी से प्रगति कर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जनसभा से बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की. कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि “राज्य में जिस व्यक्ति ने कुप्रशासन फैलाया, उसने पद छोड़ने की नौबत आने पर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया.”

कब का जिक्र किया नीतीश कुमार ने

नीतीश कुमार 1997 की उस घटना का जिक्र कर रहे थे, जब चारा घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने पदभार संभाला था. कुमार ने कहा, “उन्होंने (लालू प्रसाद) अब तक अपनी आदतें नहीं बदली हैं. पहले अपनी पत्नी को आगे किया और अब बेटों-बेटियों को बढ़ावा देने में लगे हैं.”

उनका इशारा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती की ओर था. मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने थोड़े समय के लिए उनकी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यह गलती थी. मैंने पाया कि मैं उसी गठबंधन में बेहतर हूं, जिसका मैं शुरू से हिस्सा रहा हूं.”

