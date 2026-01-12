CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री तय! पार्टी में जेनरेशनल शिफ्ट की हो रही तैयारी?

बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में एंट्री को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि यह निशांत कुमार के राजनीति में आने का सही वक्त है. उन्होंने कहा कि पार्टी को हाल ही में बिहार की जनता से भारी जनादेश मिला है और ऐसे समय में एक पढ़ा-लिखा नौजवान पार्टी से जुड़े, तो इससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी.

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि निशांत कुमार के आने से जेडीयू में नई जान आएगी. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी यह साफ कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए.जेडीयू नेताओं का मानना है कि अगर निशांत कुमार पार्टी में शामिल होते हैं, तो इससे संगठन में जेनरेशनल शिफ्ट को मजबूती मिलेगी और युवा वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी. सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री जल्द हो सकती है और पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटने लगे हैं. हालांकि, इस पर अभी तक निशांत कुमार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.



'निशांत के ज़रिए नीतीश को कुर्सी से हटाना चाहती है बीजेपी'

निशांत की जेडीयू में पॉलिटिकल एंट्री को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है . आरजेडी प्रवक्ता ऐजाज अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है की निशांत के ज़रिए नीतीश को समाप्त करना चाहती है बीजेपी .अगर निशांत आते है तो सीएम की कुर्सी पर बीजेपी अपना अधिकार जमा लेगी और निशांत को मंत्री मंडल में शामिल कर लेगी .साथ ही उन्होंने यह भी कहा की हमारे नेता तेजस्वी यादव कब से चाहते है की निशांत की जेडीयू में राजनीतिक एंट्री होनी चाहिए और उन्हें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए .नीतीश कुमार के भूंजा पार्टी के लोगों ने निशांत को नीतीश जी से दूर रखा था . बीजेपी और जेडीयू के भूंजा पार्टी ने मिल कर निशांत को दूर रखा है . निशांत को साज़िश के तहत लाने की तैयारी .



हम राजनीति में नई पीढ़ी का स्वागत करते ,हमने तो 45 साल के युवा को अध्यक्ष बनाया : बीजेपी

निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से राजनीति में सत्ता में पीढ़ी परिवर्तन के पक्षधर में रही है .लेकिन निशांत अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इसका फ़ैसला उन्हें ख़ुद और उनकी पार्टी को लेना चाहिए .यह उनका निजी निर्णय होगा .वहीं, आरजेडी के आरोप की निशांत के ज़रिए नीतीश की कुर्सी को हड़पना चाहती है बीजेपी इसपर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा की विपक्ष और राजद के लोग अपने परिवार के जरिए पार्टी को चलाते हैं वैसे लोग राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन को कैसे समझेंगे यह लोग कंपनी चला रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी कैसे चलती है इन्हें क्या समझ में आएगा हम लोगों ने 45 साल की युवा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है .

ख़रमास के बाद हो सकती है निशांत की जेडीयू में एंट्री!

पार्टी सूत्रो की माने तो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं और जो उनके पुराने नेता है वह चाहते है की निशांत की जेडीयू में राजनीतिक एंट्री हो . जिससे पार्टी की विरासत को भी नीतीश कुमार के बेटे के हाथ में रखा जाए ,, नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आख़री इनिंग को खेल रहे है ऐसे में यह नेता नहीं चाहते है की नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता की कुर्सी बीजेपी के पास जाए .

चुनाव में मिले जीत के बाद जेडीयू फिर से बिहार के उसी मजबूती में आ गई है .ऐसे खासकर जी ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार के करीबी है , पुराने है और ज़्यादा तर जो उनकी जाति कुर्मी कुशवाहा समाज से आता है वह निशांत को जल्द चाहते है की नीतीश की पार्टी को विरासत को वह संभाले . ऐसे में खरमास बाद कभी भी एंट्री की जेडीयू में एंट्री कर आधिकारिक मुहर लग सकती है .

