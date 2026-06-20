मुजफ्फरपुर: फिर बरसीं गोलियां, चाचा पर किया हमला; 7 साल पहले भाई का भी हुआ था मर्डर

बिहार के मुजफ्फरपुर में गोलीबारी का सिलसिला जारी है. शहर में एक बार फिर आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी की घटना हुई है. इसमें अजीत कुमार नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. घायल अजीत कुमार का मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है. वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करते हुए पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

देर रात चार राउंड फायरिंग

दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव का है. वहां शुक्रवार की रात तकरीबन 11 बजे आपसी विवाद को लेकर चार राउंड गोली चलाए जाने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि घायल अजीत कुमार के भतीजे बिट्टू कुमार ने ही अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हमला किया. उन्होंने आपसी विवाद के कारण देर रात अजीत कुमार पर ताबड़तोड गोलियां बरसा दीं. यह भी जानकारी मिली है कि घायल अजीत कुमार के भाई अखिलेश राय की भी वर्ष 2019 में आपसी विवाद में ही हत्या कर दी गई थी.

घायल अजीत कुमार का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

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घायल की पत्नी रीमा देवी ने बताया कैसे क्या हुआ

घायल अजीत कुमार की पत्नी रीमा देवी के द्वारा बताया गया कि कल रात वह अपने पति के साथ दरवाजे पर ही सो रहे थी. तभी उनका भतीजा बिट्टू कुमार अपने एक अन्य सहयोगी के साथ पहले दरवाजे पर आया और गाली गलौज करने लगा. उन्होंने कहा,"मैंने जब इसका विरोध किया गया तो मुझे भी मारने की धमकी दी और फिर जान से मारने की नीयत से मेरे पति पर गोली चलाने लगा. इसी बीच बिट्टू कुमार के कुछ और सहयोगी भी मौके पर पहुंचेऔर सभी लोग गाली गलौज करते हुए मेरे पति को गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए."

पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते हैं मीनापुर थाना की पुलिस एक्शन में आई, और मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच करते हुए पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है. डीएसपी वन अलय वत्स ने बताया कि अब हिरासत में लिए गया पांचों लोगों से सघन पूछताछ चल रही है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच घटनास्थल से तमाम साक्ष्य को एकत्रित कर रही है. मौके से पुलिस ने दो खोखे बरामद किए हैं.

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