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बिहार सरकार ने क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को DSP नियुक्त किया

बिहार सरकार ने राज्य का मान बढ़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दो स्टार तेज गेंदबाजों  मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त करने का बड़ा फैसला किया है. 

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बिहार सरकार ने क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को DSP नियुक्त किया
Cricketers Akash Deep and Mukesh Kumar
NDTV

बिहार सरकार ने राज्य का मान बढ़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दो स्टार तेज गेंदबाजों  मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त करने का बड़ा फैसला किया है. यह फैसला सरकार ने कल यानी ( 17 जून ) को हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया है. जिसमें  बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमवाली 2026 को मंजूरी दी गई है.

बिहार कैबिनेट के जरिए लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, अब बिहार का कोई भी खिलाड़ी यदि राष्ट्रीय स्तर पर या सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खेलता है, तो उसे राज्य सरकार की ओर से सीधे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में मौका दिया जाएगा. इसी फैसले की मंजूरी के बाद राज्य के दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों दी गई है. 

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Anamika Mishra
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