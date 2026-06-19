PM Kisan Yojana: कल जारी होगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त, बिना लैंड सीडिंग के नहीं आएंगे खाते में 2000 रुपये, ऐसे चेक करें स्टेटस

देश के करोड़ों किसानों के लिए कल यानी शनिवार 20 जून का दिन बेहद खास रहने वाला है. कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) की 23वीं किस्त जारी की जाएगी. इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजे जाएंगे. हालांकि, इस बार कई किसानों को किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है. इसकी वजह है लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन (Land Seeding Verification), जिसे अब सरकार ने जरूरी कर दिया है. अगर आपने अभी तक अपनी जमीन का रिकॉर्ड पीएम किसान योजना से लिंक नहीं कराया है, तो आपके खाते में आने वाले 2000 रुपये रुक सकते हैं. ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.

क्या होता है लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन?

लैंड सीडिंग का मतलब है किसान की जमीन के रिकॉर्ड को पीएम किसान योजना के डेटाबेस से जोड़ना. इससे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का पैसा सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे.

इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं. यहां अगर आपको Land Seeding के सामने 'No' लिखा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड अभी तक योजना के साथ लिंक नहीं हुआ है. इस कंडीशन में अगली किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है.

अगर आपका लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल, पटवारी या संबंधित राजस्व अधिकारी से संपर्क करना होगा. ये काम राज्य सरकार और स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के जरिए किया जाता है.

जमीन के कागजात (खतौनी या फर्द)

आधार कार्ड की कॉपी

पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर

अधिकारी आपके जमीन के रिकॉर्ड की जांच करेंगे और उसे ऑनलाइन अपडेट कर देंगे. इसके बाद सिस्टम में जानकारी अपडेट होने में कुछ दिन लग सकते हैं.

लैंड सीडिंग से अलग योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ अन्य जरूरी औपचारिकताएं भी करनी होगी. जैसे-

e-KYC पूरा होना जरूरी है.

फार्मर आईडी होना जरूरी है.

इसके अलावा अगर बैंक खाते की जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दर्ज है, तो भी योजना की 23वीं किस्त अटक सकती है.

ऐसे में अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं, तो आज ही सारी जरूरी चीजें चेक कर लें. आप ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन पूरा है या नहीं या e-KYC पूरी है या नहीं. इसके अलावा बैंक खाते से जुड़ी अन्य जानकारी भी समय रहते अपडेट कर लें.

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