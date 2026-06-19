बिहार के SKMCH हॉस्पिटल में शराब पार्टी, मरीज वार्ड में भर्ती और पिता-भाई बनाने लगे पैग

मुजफ्फरपुर (बिहार) के सरकारी अस्पताल श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (SKMCH) में शराब पार्टी का मामला सामने आया है. मरीज ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती था और उसके भाई-पिता छिपकर शराब पी रहे थे. हैरान कर देने वाला यह मामला एक दिन का नहीं है, बल्कि कई दिनों से सिलसिला जारी था. गुरुवार (18 जून) को एक मरीज ने मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देसी शराब पीते के साथ दोनों को हिरासत में लिया.

सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल में लाते थे शराब

वैशाली जिले के बेलसर क्षेत्र का रहने वाला बबलू शर्मा ऑर्थोपेडिक विभाग के वार्ड-2 में भर्ती था. वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों ने बबलू शर्मा के पिता और भाई के खिलाफ शिकायत की. बताया गया कि दोनों बाप-बेटे पिछले कई दिनों से चोरी-छिपे अस्पताल परिसर में शराब लेकर आते थे और वार्ड के आसपास उसका सेवन करते थे. पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी शराब को पानी, और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में भरकर अस्पताल के भीतर लाते थे. इससे वार्ड में भर्ती मरीजों, महिलाओं और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

हॉस्पिटल में शराब पहुंची कैसे?

पुलिस ने जब तलाशी की तो एक झोले में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से देसी शराब बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मरीज के पिता चंदेश्वर ठाकुर और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राज्य में लागू शराबबंदी के बावजूद अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में शराब कैसे पहुंची और इसके पीछे किसी बाहरी या अंदरूनी नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है.

अस्पताल के स्टाफ की भूमिका की भी होगी जांच

SKMCH के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वार्ड में सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित इंचार्ज की होती है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यहां किसी भी प्रकार की अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर जांच में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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