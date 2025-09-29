विज्ञापन
डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो... जानिए मुकेश सहनी का NDA को निषाद वोट के लिए क्या ऑफर

वीआईपी चीफ ने कहा कि नीतीश कुमार की अब सरकार नहीं बनने वाली है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत अंतिम दौर में है. दशहरा में ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके घोषणा कर देंगे.

डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो... जानिए मुकेश सहनी का NDA को निषाद वोट के लिए क्या ऑफर
  • विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है.
  • मुकेश सहनी ने महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद पर किसी भी तरह का समझौता न करने का स्पष्ट संकेत दिया है.
  • दशहरा पर्व के दौरान महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा करने की योजना है.
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 60 सीट की हमारी तैयारी है. संख्या कम ज्यादा हो सकती है, मगर डिप्टी CM पर कोई समझौता नहीं होगा. महागठबंधन में सीएम के साथ डिप्टी CM के नाम की भी घोषणा होनी चाहिए.  दशहरा में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी.

पिछली बार मोदी Vs राहुल...

मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार गठबंधन बहुत अच्छा है. पिछली बार मोदी Vs राहुल हो गया था, मगर इस बार लोकल चेहरे पर हो रहा है.  बिहार में अभी ब्यूरोक्रेट हावी हैं, जनप्रतिनिधि और नेता लोगों की भी नहीं चलती है. मंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बेलगाम हो चुके हैं. 2020 में मेवालाल चौधरी शपथ लिए थे. उनके घोटाले की खबर आई तो नीतीश कुमार ने उन्हें तुरंत हटा दिए.  महिलाओं को 10 हजार पहले देना था. हर साल देना था. अभी देने से क्या होगा?

5 तारीख़ से पहले...

वीआईपी चीफ ने कहा कि नीतीश कुमार की अब सरकार नहीं बनने वाली है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत अंतिम दौर में है. दशहरा में ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके घोषणा कर देंगे.5 तारीख़ से पहले सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी. हम 60 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. सीट की संख्या मायने नहीं रखती है, कम ज़्यादा हो सकती है.  हां, डिप्टी सीएम पर कोई Compromise नहीं होगा.

मुकेश सहनी का ऑफर

मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में 37 फीसदी अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा? साथ ही उन्होंने एनडीए को जीत का मंत्र देते हुए एक ऑफर भी दे दिया. उन्होंने कहा कि यदि NDA निषाद को SC में डाल दे तो सारा निषाद वोट उनको चला जाएगा. जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि ⁠CM Candidate पर महागठबंधन में क्या एकराय बन पाएगी तो बोले कि कांग्रेस का काम करने का अपना तरीका है. कुछ चीजें Settle हो जाए तो फिर वो भी हो जाएगा. Seat Sharing तय हो जाए तो फिर CM Face की घोषणा होगी. सब कुछ तय हो जाने दिजिए, तब Happy Happy Ending होगा.

