अरे ओ दिलजलों... बिहार चुनाव के बीच किस पर भड़के मुकेश सहनी, गजबे सुना दिया

बिहार में रविवार को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थमने के बीच अचानक यह चर्चा शुरू हुई कि मुकेश सहनी महागठबंधन में नाराज हैं. अब इस चर्चा पर मुकेश सहनी ने गजब ही सुना दिया है.

VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम समाप्त हो गया है, मतदान 11 नवंबर को होगा.
  • दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर चुनाव होगा तथा वोटों की गिनती 14 नवंबर को निर्धारित है.
  • इस बीच महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी के नाराज होने की चर्चा अचानक सामने आई. जिसपर उन्होंने सफाई दी है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार अभियान रविवार शाम समाप्त हुआ. दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर मतदान होना है. जिसके बाद वोटों की गिनती का इंतजार रहेगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है. दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान थमने के कुछ ही देर बाद महागठबंधन के सहयोगी दल विकाशशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी बुरी तरह भड़के नजर आए. महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम का फेस घोषित मुकेश सहनी ने अपनी भड़ास सोशल मीडिया मंच एक्स पर निकाली.

मुकेश सहनी ने लिखा- ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो... 

मुकेश सहनी ने लिखा- अरे ओ दिलजलों, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई, तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो! याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है!

मुकेश सहनी ने आगे लिखा कि और हाँ…14 तारीख के बाद जीत के जश्न में “माछ-भात” के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी VIP होगी!

मुकेश सहनी की नाराजगी की आई थी जानकारी

दरअसल दूसरे चरण के प्रचार अभियान की समाप्ति के दौरान ही सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में मुकेश सहनी को लेकर यह दावा किया जा रहा था, वो महागठबंधन से नाराज है. वोटों की गिनती से पहले ही बड़ा फैसला ले सकते हैं. सूत्रों के हवाले से अचानक यह खबर बड़ी तेजी से फैली. हालांकि यह खबर और फैलती उससे पहले मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखकर चल रही खबरों पर विराम लगा दिया है.

