Exclusive: इतना डरा, धमका और मिन्नतें कर... तेजस्वी और मुकेश सहनी पर चिराग पासवान का बड़ा तंज

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान से चुनावी रैलियों के बीच एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बात की और सवाल किया कि क्या महागठबंधन ने एक युवा तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर अच्छा नहीं किया? जवाब में चिराग ने कहा कि देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन में सहजता का होना बहुत जरूरी है. इतना डरा, धमका और मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया.

चिराग ने आगे कहा कि सहनी साहब का ही देख लीजिए, उपमुख्यमंत्री घोषित करने से क्या उनके समाज में अच्छा संदेश गया है? अगर वो अपने समाज के वोटबैंक की बात भी करें तो क्या उनका समाज नहीं देख रहा? जो भी उनको अपना नेता मानता होगा, क्या वो नहीं देख रहा होगा कि इनको कितना लड़ना पड़ा, कितना झगड़ना पड़ा? कितनी मिन्नतें करनी पड़ी कि मुझे उपमुख्यमंत्री घोषित कर दो. तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में अच्छा संदेश गया है. सहजता से होता तो सब वेलकम करते.

महागठबंधन में दरार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस तो नाराज ही होगी ना कि हमारे नेता को आपने डराकर घोषणा करा दी. मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस घोषणा करना चाहती थी, तभी तो इतना समय लिया. राहुल गांधी इतने समय बिहार में इतने समय रहे, अगर चाहती होती तो वो उसी समय घोषणा करते. आज एनडीए को देख लीजिए. पांच दल हैं. कोई भी प्रचार, कोई भी पोस्टर सभी पांच दलों के नेता दिखते हैं. यहां पर सिर्फ एक तेजस्वी यादव का चेहरा दिखता है. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक की तस्वीर गायब थी, जिस दिन पहली प्रेस कांफ्रेंस हुई थी. तो इससे दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है. मुझे नहीं लगता कि ये इनके पक्ष में जाएगा.

कितनी सीटें जीतेगा एनडीए

चुनाव परिणाम को लेकर भविष्यवाणी करते हुए चिराग ने कहा कि इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई टच करेंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का बेस्ट प्रदर्शन 2010 का रहा था. मैं अब तक 100 रैलियां वर्चुअली और 100 फिजिकली कर चुका हैं. ऐसे में जनता का रिस्पॉन्स देखकर मुझे लगता है कि हम ऑल टाइम हाई टच करेंगे. जहां तक बात मेरी पार्टी का सवाल है तो मुझे लगता है कि हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं. इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार महागठबंधन में सभी दल एकजुट थे. वहीं एनडीए बिखरा हुआ था. मैं अलग चुनाव लड़ रहा था और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए से बाहर थे. फिर भी एनडीए की सरकार बन गई. तो इस बार तो हम सब पूरी तरह एकजुट हैं और महागठबंधन बिखरा हुआ तो जाहिर है इस बार का परिणाम बहुत बेहतर होने वाला है.