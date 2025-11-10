विज्ञापन
बिहार के गोपालगंज में भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद क्यों हुआ भारी बवाल ; जानिए

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद ही यह अफवाह फैली कि सड़क दुर्घटना में घायल तीनों लड़कों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे. बाद में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया.

बिहार के गोपालगंज में भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद क्यों हुआ भारी बवाल ; जानिए
  • गोपालगंज के यादवपुर चौक पर पुलिस वाहन से बाइक सवार तीन युवकों की टक्कर में वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
  • घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो की हालत नाजुक होने पर गोरखपुर रेफर किया गया.
  • इलाज के दौरान तीनों की मौत होने की अफवाह फैलने पर लोग आक्रोशित होकर पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया.
गोपालगंज:

बिहार के गोपालगंज में रविवार को एक पुलिस वाहन से बाइक सवार तीन युवकों की टक्कर हो गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद यह अफवाह फैल गई कि इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई है. इस अफवाह के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर हंगामा करने लगे.

घटना नगर थाना क्षेत्र के यादवपुर चौक की है. आक्रोशित भीड़ ने उपद्रव करते हुए पुलिस की सरकारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े. घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है. सूचना मिलते ही एसपी, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है.

स्कॉर्पियो को बचाने में हुआ हादसा: एसपी

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सदर के सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी पुलिस लाइन में पार्किंग के लिए जा रही थी. इसी दौरान यादवपुर रोड पर गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी. एसपी के मुताबिक उसी स्कॉर्पियो को बचाने के दौरान पुलिस गाड़ी का एक्सीडेंट उसी दिशा (सेम साइड) में जा रहे अपाचे पर सवार तीन युवकों से हो गया.

घायलों की हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर

इस दुर्घटना में तीनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. घायलों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के लखपतिया मोड़ निवासी नंदू कुमार चौहान, एकडे़रवा गांव निवासी आयशन अली और राज हुसैन के रूप में हुई है. एसपी ने बताया कि सदर अस्पताल में भर्ती दो लड़कों (नंदू कुमार और आयशन अली) की हालत नाजुक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है.

मौत की अफवाह से भड़का उपद्रव

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद ही यह अफवाह फैली कि सड़क दुर्घटना में घायल तीनों लड़कों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे. बाद में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया.

जांच जारी, FSL टीम बुलाई गई

स्थानीय लोगों के दावों के बीच कि पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार में थी, एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है कि आखिर दुर्घटना किस गाड़ी से हुई है.

उन्होंने कहा, "मौके से सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. इसके अलावा मौके पर एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया जा रहा है, ताकि पूरे मामले की सही से जांच हो सके." फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है.

मुकेश कुमार की रिपोर्ट

