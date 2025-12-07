Bigg Boss 19 Winner LIVE: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का दिन आ चुका है. जहां सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो को उसने 19वें सीजन का विनर मिलेगा. जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 9 बजे से फिनाले शुरू हो रहा है. बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल रहे. सोशल मीडिया पर फैंस अपने चहीते कंटेस्टेंट के जीतने की कामना कर रहा है. जबकि शो का हिस्सा रहे बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट अपना अपना फेवरेट चुनते हुए नजर आ रहे हैं. तो आइए आपको बताते हैं बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट....
बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले अपडेट्स | Here are the LIVE Updates of Bigg Boss 19 Grand Finale 2025
तान्या मित्तल ने फिनाले पर सनी लियॉन के इस गाने पर किया परफॉर्म
तान्या मित्तल ने फिनाले की ग्रैंड नाइट पर सनी लियॉन के गाने 'बेबी डॉल मैं सोने दी' पर परफॉर्म किया. इस परफॉर्मेंस में तान्या के दुबई के बकलावे से लेकर ताजमहल में कॉफी पीने तक वाले सीन रीक्रिएट किए गए.
बिग बॉस-19 का फिनाले एपिसोड शुरू, सबसे पहले मिला ये टास्क
बिग बॉस ने सबसे पहले सभी फाइनलिस्ट को टास्क दिया. इस टास्क में उन्हें घर के अपने पसंदीदा कोने के लिए एक खास मैसेज लिखने को कहा. गौरव खन्ना ने अपनी थिंकिंग चेयर के लिए नोट लिखा. फरहाना ने गार्डन एरिया के लिए मैसेज लिखा. प्रणीत ने गार्डन में उन दो नीली चेयर के लिए थैंक्यू नोट लिखा. अमाल मलिक ने डैन्यूब रूम के लिए अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर की. तान्या मित्तल ने गार्डन में बैठकर पूरे घर के लिए नोट लिखा.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के टॉप 3 बने ये कंटेस्टेंट?
एक्स पेज बिग बॉस तक के अनुसार, बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में टॉप 3 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट बन गए हैं. जबकि अमाल मलिक के बाद तान्या मित्तल इविक्ट हो गई हैं. इसके बाद फैंस बिग बॉस 19 का विनर कौन बनेगा. इस पर नजरें टिकी हुई हैं.
🚨 Bigg Boss 19 GRAND FINALE Updates
Tanya Mittal has been EVICTED from the FINALE RACE.
She finished at No. 4 position. Well played, Tanya.
Bigg Boss 19 Winner LIVE Updates: बिग बॉस 19 के टॉप 5 से इविक्ट होने वाले पहले कंटेस्टेंट बनें अमाल मलिक?
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का अपडेट देने वाले एक्स पेज बिग बॉस तक ने एक शॉकिंग अपडेट दिया है कि तान्या मित्तल नहीं बल्कि अमाल मलिक बिग बॉस 19 के टॉप 5 से इविक्ट होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.
🚨 Bigg Boss 19 GRAND FINALE Updates
Amaal Mallik has been EVICTED from the FINALE RACE.
He finished at No. 5 position. Evictiin through family. Well played, Amaal.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE: सलमान खान ने टॉप 5 फाइनलिस्ट का उड़ाया मजाक
बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में सलमान खान को टॉप 5 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे से मजाक मस्ती करते हुए देखा जा सकता है.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: सलमान खान ने बिग बॉस 19 के फिनाले में किया डांस
बिग बॉस 19 के फिनाले का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें होस्ट सलमान खान अपने हिट गाने मेरा ही जलवा पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि इविक्ट हो चुके घरवाले उनका डांस देख एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हैं.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE: बिग बॉस 19 के टॉप 5 का आया प्रोमो, आउटफिट देख इस कंटेस्टेंट को कहा विनर
बिग बॉस 19 के टॉप 5 तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे का ग्रैंड फिनाले का प्रोमो आ गया है, जिसमें गौरव खन्ना का आउटफिट देखने के बाद फैंस बोले- आउटफिट देख के तो लग रहा है गौरव को जिताएगें. लेकिन मैं फरहाना नहीं तो तान्या को जिताए.
Bigg Boss 19 Finale LIVE UPDATES: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बनेंगे बिग बॉस 19 के फिनाले का हिस्सा
बिग बॉस 19 के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह सलमान खान के शो के ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे.
Bigg Boss Finale LIVE: शहनाज गिल ने किया अमाल मलिक को सपोर्ट
शहनाज गिल ने बिग बॉस 19 के फिनाले में अमाल मलिक को सपोर्ट किया है. वहीं सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड सिंगर को वोट करने की अपील की है. इसके बाद फैंस भी कह रहे हैं कि अमाल मलिक को सलमान खान का शो जीतना चाहिए.
Bigg Boss Season 19 LIVE: दीपिका कक्कड़-शोएब इब्राहिम ने फरहाना भट्ट को किया सपोर्ट
एक्टर शोएब इब्राहिम हाल ही में फरहाना भट्ट को सपोर्ट करने के लिए ट्रोल हुए थे. लेकिन अब फिनाले पर दीपिका कक्कड़ भी फरहाना भट्ट के सपोर्ट में आ गई हैं और उनके ट्रॉफी जीतने की बात कहती हुईं नजर आ रही हैं.
Bigg Boss 19 Finale LIVE: मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा ने बताया किसे देखना चाहते हैं विनर
फिनाले के लिए शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी को एक साथ बिग बॉस 19 के सेट के बाहर देखा गया, जहां पैपराजी को पोज देते हुए मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना को सपोर्ट करने की बात कही. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना लेकर आएं, जबकि शहबाज बदेशा अमाल मलिक को सपोर्ट करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि शो की ट्रॉफी अमाल मलिक को मिलनी चाहिए, लेकिन मेहनत सब कर रहे हैं और जो डिजर्विंग है, उसे ही ट्रॉफी मिले.
Bigg Boss Finale LIVE: अमाल मलिक की जीत के लिए आगे आए भाई अरमान मलिक
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट अमाल मलिक के सपोर्ट में उनके भाई और सिंगर अरमान मलिक आ गए हैं. वह अपने सोशल मीडिया के जरिए भाई के लिए वोट की अपील करते हुए भी दिख रहे हैं.
Bigg Boss 19 Finale LIVE UPDATES: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब, कहां देखें
7 दिसंबर को बिग बॉस के 19वें सीजन का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. जियो हॉटस्टार पर राज 9 बजे से सलमान खान के शो का आगाज होगा. जबकि कलर्स चैनर पर रात साढ़े 10 बजे से शुरू होगा.
Bigg Boss Finale LIVE: बिग बॉस 19 के फाइनलिस्टों ने एक्स कंटेस्टेंट के साथ किया परफॉर्म
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस की झलक सामने आ गई है, जिसमें फरहाना भट्ट को कुनिका सदानंद और नेहल चुड़ासामा के साथ और अमाल मलिक-शहबाज बदेशा के साथ और गौरव खन्ना को मृदुल तिवारी के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है.
Bigg Boss Finale LIVE: बिग बॉस 19 के ग्रैंड में पहुंचेंगे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में बतौर गेस्ट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचते हुए नजर आएंगे. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करते हुए दिखेंगे.