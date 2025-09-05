विज्ञापन
'विक्‍ट्री चाहिए बिहार से, फैक्‍ट्री देंगे गुजरात में', लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

लालू यादव ने X पोस्‍ट में एक एआई जेनरेटेड इमेज का इस्‍तेमाल किया है. लिखा- 'ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में? ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा.' 

Read Time: 3 mins
  • लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए X पर पोस्‍ट डाला है.
  • उन्होंने कहा कि गुजरात को उद्योग और फैक्ट्रियों में प्राथमिकता दी जा रही है जबकि बिहार पिछड़ा हुआ है
  • लालू ने सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड इमेज के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना की है.
'विक्‍ट्री चाहिए बिहार में और फैक्‍ट्री दीजिएगा गुजरात में'... ये कहना है, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का. ऐसा कहकर उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. एनडीए और महागठबंधन के दलों के नेता राजनीतिक  बयानबाजियां कर रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ तीखा हमला भी बोल रहे हैं. इसी क्रम में लालू प्रसाद एक बार फिर एक्टिव दिख रहे हैं. राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने इस बार पीएम मोदी पर ही निशाना साधा है. 

लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट करत हुए सवाल उठाया है कि बिहार के विकास की अनदेखी क्‍यों की जा रही है, जबि‍क गुजरात को प्रा‍थमिकता दी जा रही है. उन्‍होंने निशाना साधा है कि बिहार में सत्ता पाने के बावजूद राज्य निवेश, उद्योग और रोजगार के मामले में पीछे क्‍यों है.   

एआई पोस्‍टर वार 

लालू यादव ने एक्‍स पोस्‍ट में एक एआई जेनरेटेड इमेज का इस्‍तेमाल किया है. इसमें सड़क किनारे एक होर्डिंग लगी है, जिसमें पीएम मोदी को रिप्रेजेंट करती एक एआई इमेज है और लिखा है- ए मोदी जी, बिहार को नहीं दिया फैक्‍टी.... बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्‍ट्री. 

इस इमेज के साथ लालू यादव ने अपनी पोस्‍ट में लिखा- 'ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में? ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा.' 

बीजेपी समर्थक ने दिया जवाब 

लालू प्रसाद की पोस्‍ट पर बीजेपी समर्थक लगातार जवाब दे रहे हैं. एक बीजेपी समर्थक ने लिखा- चारा घोटाला महाराज जी, बिहार की जनता आपके कुकृत्य को अच्छी तरह से जानती है. बिहार में दर्जनों एथनॉल की नई फैक्ट्रियां, पेप्सी, कोका कोला,टेक्सटाइल,सीमेंट फैक्टरीज का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है.

लालू प्रसाद पहले भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बयानबाजी करते रहे हैं. खास तौर पर एनडीए से अलग होकर नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने और फिर वापस एनडीए में चले जाने के दरमयान उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कई जुबानी हमले देखे गए थे. 

फिर से एक्टिव दिखने लगे हैं लालू 

बिहार में बढ़ती सियासी हलचल के बीच लालू प्रसाद एक बार फिर एक्टिव दिख रहे हैं. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्‍होंने मंच से महफिल लूट ली थी. तब उन्‍होंने केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला था. मंच पर बैठे-बैठे उन्‍होंने फेमस डायलॉग भी सुनाया था- लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल. 

महागठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा के बाद बड़ी उम्‍मीद है, जबकि बीजेपी, जदयू समेत एनडीए के अन्‍य घटक दलों के नेताओं ने इस यात्रा को फेल बताया है. 

ये भी पढ़ें: 'पगला सांड! गंगाजी में हेला देंगे' जब चुनाव आयुक्‍त टीएन शेषण पर बौखला गए थे लालू यादव

