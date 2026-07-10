Video: कटिहार स्टेशन फिर बना झरना! पहली तेज बारिश में प्लेटफॉर्म जलमग्न, छत से बहता रहा पानी; यात्री परेशान

बिहार के कटिहार में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी. उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे (एनएफ रेलवे) के कटिहार रेलवे स्टेशन पर बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि प्लेटफॉर्म झील जैसे नजर आने लगे. प्लेटफॉर्म नंबर-1 और 3 पर छत से झरने की तरह पानी गिरता दिखाई दिया, जबकि कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को बारिश और गिरते पानी से बचने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के वीडियो सामने आने के बाद रेलवे की व्यवस्थाओं, जल निकासी तंत्र और यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
पहली ही बारिश में बेपटरी हुई व्यवस्थाएं
कटिहार रेलवे स्टेशन पर हुई तेज बारिश के बाद स्टेशन परिसर की वास्तविक स्थिति सामने आ गई. बारिश शुरू होते ही प्लेटफॉर्म और यात्री शेड के आसपास पानी भरने लगा. कुछ ही देर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि यात्रियों का चलना-फिरना तक मुश्किल हो गया. रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि मानसून शुरू होते ही इस तरह की स्थिति बनना तैयारियों की कमी को दर्शाता है.
जलभराव ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी
बारिश के पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण प्लेटफॉर्म पर कई जगह पानी जमा हो गया. बुजुर्ग यात्री, महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा, जिससे फिसलने और दुर्घटना का खतरा भी बना रहा.
बिहार: कटिहार में तेज बारिश के बाद रेलवे स्टेशन जलमग्न, प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर शेड से पानी गिरने लगा, यात्री इधर-उधर भागते नजर आए#Bihar pic.twitter.com/1fTjiDJRDp— NDTV India (@ndtvindia) May 23, 2026
पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी शिकायतें
स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कटिहार स्टेशन पर बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बनी हो. हर वर्ष मानसून में छत से रिसाव और जलभराव की शिकायतें सामने आती हैं. इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं किए जाने से यात्रियों में नाराजगी है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वीडियो
घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली और करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता बताया है.
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