परित्यक्त नारी, पति का नाम नहीं, नहीं बढ़ी संपत्ति... जानिए पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हलफनामे में क्या-क्या बताया

बिहार के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहीं ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को “परित्यक्त नारी” बताया है.

ज्योति सिंह ने अपने हलफनामे में पति के नाम के आगे पवन सिंह का कोई उल्लेख नहीं किया है. यानी उन्होंने कानूनी रूप से यह दर्ज कराया है कि वे अब पति से अलग रह रही हैं. इस खुलासे ने बिहार की राजनीति के साथ-साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नई चर्चा छेड़ दी है.

हलफनामे में ज्योति सिंह ने अपनी आर्थिक स्थिति का भी खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बीते पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है. उनके पास न तो किसी नई अचल संपत्ति का स्वामित्व है और न ही किसी बड़ी आय का स्रोत. यह जानकारी यह संकेत देती है कि वे इस चुनाव को व्यक्तिगत सम्मान और आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर लड़ रही हैं.

ज्ञात हो कि कुछ महीने पहले ही पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही थी. ज्योति ने सार्वजनिक तौर पर अपने साथ हुए अन्याय की बात कही थी और कहा था कि वे अब अपने अधिकार और पहचान के लिए लड़ेंगी.

