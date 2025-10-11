विज्ञापन

विवादों के बीच पवन सिंह की पत्नी ने रखा करवाचौथ का व्रत, बोलीं- मेरी जैसी अभागन कोई और न बने...

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करवाचौथ का व्रत तोड़ते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें खुद को अभागन बताया है. 

पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह ने करवाचौथ का रखा व्रत
नई दिल्ली:

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में हैं. सुपरस्टार की पत्नी ज्योति सिंह का विवाद अब घरेलू नहीं रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर हर कोई इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रख रहा है. कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ ज्योति सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बिहार चुनाव के समय ही क्यों, और इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया और सभी महिलाओं को करवाचौथ की शुभकामनाएं दीं. वहीं खुद को अभागन बताया. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

ज्योति सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह लाल साड़ी पहने करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए चांद की पूजा करते हुए नजर आ रही हैं. वहीं इस वीडियो के साथ ज्योति सिंह ने कैप्शन में लिखा, पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है. मेरी जैसी अभागन कोई और न बने.सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!!इस वीडियो पर जहां कुछ लोग ज्योति सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ पवन सिंह के सपोर्ट में कमेंट करते हुए दिख रहे हैं.  

बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. ज्योति सिंह का कहना है कि वे जनता के कहने पर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह उनके साथ बदसलूकी करते हैं. ज्योति ने ये भी खुलासा किया कि कैसे उनके होते हुए भी सिंगर दूसरी लड़कियों को होटल लेकर जाते थे. वहीं मामले पर पवन सिंह का कहना है कि ज्योति ये सब बिहार चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने हमसे कहा है कि वो उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा दें, जो मेरे बस में नहीं है. 

विवाद के चलते ज्योति सिंह ने आत्मदाह की धमकी तक दी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में मदद भी मांगी. बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का केस आरा के फैमिली कोर्ट में चल रहा है. दोनों काफी सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं.

