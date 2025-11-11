विज्ञापन
Bihar Election 2025 Voting: ज्योति सिंह, मनीष कश्यप सहित दिग्गजों की सीट का क्या है हाल यहां जानिए

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 10 हॉट सीटों पर सियासी पारा चरम पर है. सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक हर सीट पर नेताओं की प्रतिष्ठा और पार्टी की साख दांव पर लगी है.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है. इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं. ये वो सीटें हैं जिन्हें इस चुनाव की हॉट सीट कहा जा रहा है. चंपारण से लेकर सीमांचल और मगध-शाहाबाद तक, अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह की सियासी कहानी देखने को मिल रही है. काराकाट, चनपटिया, गोविंदगंज, जोकीहाट, रूपौली, कहलगांव, रामगढ़, चकाई, झंझारपुर और बेनीपट्टी जैसी सीटों पर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है. कहीं पुराने नेताओं की पकड़ को चुनौती मिल रही है तो कहीं नए चेहरे मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं. कई जगह पार्टी बदल चुके उम्मीदवारों ने समीकरण पूरी तरह बिगाड़ दिए हैं. दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इन सीटों पर माहौल गरम है और सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक इन इलाकों की चर्चा हो रही है.

काराकाट: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक हुआ है. यहां JDU के महाबली सिंह और CPI(ML) के अरुण सिंह के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है.

चनपटिया: यूट्यूबर मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं. BJP के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अभिषेक रंजन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है. जनता नए चेहरे को लेकर उत्सुक है.

गोविंदगंज: इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ताकत झोंक दी है. ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक संतुलन बिगाड़ सकता है. कांग्रेस अपनी खोई जमीन दोबारा पाने की कोशिश में है.

जोकीहाट: सीमांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक. यहां AIMIM, RJD और जन सुराज के बीच जोरदार टक्कर है. मुस्लिम बहुल इलाका होने से हर वोट की अहमियत बढ़ गई है.

रूपौली: RJD की बीमा भारती, JDU के कलाधर मंडल और जन सुराज के आमोद कुमार के बीच सीधा मुकाबला है. बीमा भारती के पार्टी बदलने से समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.

कहलगांव: महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान यहां बड़ा मुद्दा है. वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा हो सकता है. इस सीट पर मुकाबला काफी नजदीकी माना जा रहा है.

रामगढ़: यादव बहुल सीट मानी जाने वाली इस जगह पर RJD की प्रतिष्ठा दांव पर है. बीजेपी और जेडीयू ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.

चकाई: पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. इस बार जेडीयू और आरजेडी दोनों ने बड़े चेहरे उतारे हैं. स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की बहस गरम है.

झंझारपुर: मधुबनी की यह सीट इस बार काफी चर्चा में है. लोकल फैक्टर और जातीय समीकरण दोनों यहां निर्णायक साबित हो सकते हैं. BJP और RJD में कड़ा मुकाबला है.

बेनीपट्टी: मधुबनी क्षेत्र की एक और अहम सीट. यहां बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच तिकोना मुकाबला है. जातीय गणित और महिला वोटर दोनों की भूमिका अहम होगी. यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद नारायण झा चुनावी मैदान में हैं. 

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट प्रतिशत काफी अधिक देखने को मिला था. लोगों ने जमकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया था. चुनाव आयोग की तरफ से इस चरण में भी वोटिंग को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं. 
 

