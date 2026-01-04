पुलिस ही निकली चोर! वैशाली में बंटी-बबली गैंग के साथ पुलिसकर्मी भी कर गए हाथ साफ, लाखों का सोना-चांदी गायब

बिहार के वैशाली जिले में एक बार फिर खाकी पर सवाल खड़े हो गए हैं. चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करने गई पुलिस टीम पर ही सोना-चांदी और लाखों रुपये गायब करने का आरोप लगा है. लालगंज थाना क्षेत्र में बंटी-बबली की तर्ज पर पति–पत्नी द्वारा चलाए जा रहे चोरी के गिरोह का पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन कार्रवाई के दौरान पुलिस की भूमिका खुद संदेह के घेरे में आ गई.

कैसे सामने आया मामला?

लालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि बिलनपुर गांव के रामप्रीत सहनी के घर में चोरी का भारी सामान रखा है और गिरोह उसका बंटवारा कर रहा है. एसडीपीओ गोपाल मंडल के निर्देश पर टीम ने छापेमारी की. पुलिस को देखते ही कई आरोपी भाग निकले, लेकिन रामप्रीत की पत्नी गिरफ्तार कर ली गई. पूछताछ में उसने बताया कि उसका पति और उसके साथी इलाके में चोरी और गृहभेदन की घटनाएं अंजाम देते हैं और वह चोरी के सामान को छुपाने व बेचने का काम करती है.

छापेमारी में पुलिस ने महंगे बर्तन, टीवी और कारतूस बरामद किए. लेकिन स्थानीय लोगों और आरोपी के रिश्तेदारों का दावा है कि पुलिस ने घर से कई किलो सोना, चांदी और लाखों नकद भी बरामद किए थे, जिसे जब्ती सूची में शामिल ही नहीं किया गया.

पुलिस पर चोरी का आरोप

आरोपी के रिश्तेदार गेना लाल सहनी ने आरोप लगाया कि पुलिस घर में घुसकर 2 किलोग्राम सोना, 6 किलोग्राम चांदी और लाखों रुपये नगद ले गई. लेकिन इन्हें न तो रिकॉर्ड किया गया और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया. गांव की एक महिला गवाह ने भी दावा किया कि पुलिस को कीमती सामान ले जाते देखा गया था.

SP ने थानाध्यक्ष और सब-इंस्पेक्टर को निलंबित किया

मामला सामने आने के बाद वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और सब-इंस्पेक्टर सुमन झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया. उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराई और महंगे सामान छुपाने के आरोप गंभीर हैं. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों बोले- पुलिस ले गई सोना-चांदी

सुमन देवी नाम की पड़ोसी ने बताया कि पुलिस आई थी. हमने देखा कि बहुत सारा रुपया, सोना-चांदी और एक रिवॉल्वर भी था. पुलिस ने क्या लिखा, ये हमें नहीं पता वहीं एक रिश्तेदार गेना लाल सहनी ने कहा, 'पुलिस ने गांव वालों या प्रेस को नहीं बुलाया. पूरा सोना-चांदी और रुपया लेकर चली गई.'

वहीं इस मामले में एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा, 'वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई. सोना-चांदी और नकदी छुपाने के आरोप मिले हैं. SHO और एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है.'