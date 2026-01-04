85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 1.34 करोड़ की ठगी

राजधानी दिल्ली में साइबर अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से करीब 1.34 करोड़ रुपये की ठगी का है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस संबंध में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता मोनिका मनचंदा ने बताया कि उनकी मां कंवल मनचंदा को 6 नवंबर 2025 से व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे. कॉल करने वालों ने खुद को दरियागंज थाने का पुलिस अधिकारी और वकील बताकर महिला को डराना शुरू कर दिया.

'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर एक महीने तक मानसिक प्रताड़ना

ठगों ने बुजुर्ग महिला को धमकी दी कि वे 'डिजिटल अरेस्ट' के दायरे में हैं. यह मानसिक प्रताड़ना लगभग एक महीने तक यानी 7 दिसंबर 2025 तक चलती रही. इस दौरान लगातार उनसे पैसों की मांग की गई, और भय के माहौल में महिला चार बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंचीं.

यह भी पढ़ें- नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के अधिकारी की मौत, सुसाइड नोट में लिखा- 'जिंदगी से परेशान हूं'

वहां से उन्होंने अपने तीन अलग-अलग बैंक खातों से चेक के माध्यम से कुल 1,34,00,000 रुपये ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने आधार और PAN तक हासिल कर लिए. ठगी के दौरान अपराधियों ने पीड़िता का आधार कार्ड और PAN कार्ड की जानकारी भी निकलवा ली. पुलिस जांच में सामने आया कि रकम को कई बैंकों के खातों में भेजा गया:

एक्सिस बैंक: 1.20 करोड़ रुपये

इंडसइंड बैंक: 8 लाख रुपये

SBI: 5 लाख रुपये

फेडरल बैंक: 1.93 लाख रुपये

FIR दर्ज, ठगों की तलाश जारी

पीड़िता की बेटी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 25 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज किया. FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) धोखाधड़ी, 319 प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, 308 जबरन वसूली, 61(2) आपराधिक साजिश के तहत दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें- 2 करोड़ रुपये! LIC की ये स्कीम देगी 100 साल की सुरक्षा, बच्चों की जिम्मेदारी आते ही मिलेगा कवरेज बढ़ाने का मौका

पुलिस अब उन व्हाट्सएप नंबरों, बैंक खातों और अन्य डिजिटल ट्रेल्स की जांच कर रही है, जिनके माध्यम से इस हाई-प्रोफाइल साइबर ठगी को अंजाम दिया गया.