नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के अधिकारी की मौत, सुसाइड नोट में लिखा- 'जिंदगी से परेशान हूं'

Noida High-rise Accident: नोएडा के सेक्टर-104 स्थित एक हाई-राइज सोसायटी में इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारी की 17वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है. मामला थाना सेक्टर 39 इलाके का है.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अनिल गर्ग के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में सेक्टर-104 की एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी में रह रहे थे. अजय गर्ग (55) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

पुलिस के मुताबिक, मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. सुसाइड नोट में अनिल गर्ग ने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से परेशान थे, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं. फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलिस का बड़ा बयान- 'कोई VIP नहीं था'... जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने कही ये बात

मुंबई में जॉब करता है बेटा

अजय गर्ग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दिल्ली कार्यालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे. मूल रूप से कानपुर के रहने वाले अजय गर्ग नोएडा की एटीएस वन हेमलेट सोसायटी में पत्नी मयूरी गर्ग के साथ रहते थे. उनका एक बेटा है जो मुंबई में नौकरी करता है. बेटे को सूचना दे दी गई है और वह मुंबई से नोएडा के लिए रवाना हो गया है.

कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पैर फिसलने की बात आई थी सामने

जानकारी के मुताबिक, पहले इस मामले में पता चला था कि अजय गर्ग सुबह करीब 10:20 बजे अपनी पत्नी से बात करने के बाद मोबाइल पर कॉल करते हुए बालकनी की ओर गए थे. फ्लैट के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वे बाहर गए. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे नीचे गिर गए. सोसायटी के लोगों ने उन्हें जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में गहरा सदमा है.

ये भी पढ़ें- सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले हो जाए सावधान! नोएडा में बैंक लोन डिस्प्यूट कारों की चोरी करने वाले अनोखे गिरोह का पर्दाफाश