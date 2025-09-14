कटिहार: बिजली विभाग की एक लापरवाही से चली गई 28 मवेशियों की जान, इंसाफ मांग रहे ग्रामीण

बिहार के कटिहार से बड़ा ही विचलित करने वाला एक मामल सामने आया है. यहां बिजली की हाईटेंशन तार से निकले करंट की चपेट में आने से 28 मवेशियों (खास तौर पर गाय) की दर्दनाक मौत हो गई. घटना कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के मूसापुर गांव में हुई है. ग्रामीण ने बताया कि करंट इतनी तेजी से फैला कि एक झटके में वहां पर चर रहे तमाम मवेशियों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

आपको बता दे कि इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि नहर के ऊपर से गुजर रही हाईवोल्टेज तार में अचानक तेज चिंगारी निकली और वह नीचे गिरी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.

हादसे के तुरंत बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर एनएच-31 को जाम कर दिया. घंटों तक सड़क पर यातायात ठप रहा और दूर-दराज से गुजर रहे राहगीर जाम में फंसे रहे. घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर -2 रंजन कुमार सिंह इंस्पेक्टर उमेश कुमार थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार अपने पुलिस-प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंची.

अधिकारियों ने लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. साथ ही पीड़ित पशुपालकों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया गया. गांव के लोगों ने सरकार से मृत पशुओं के मालिकों को उचित मुआवजा देने और बिजली विभाग की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.