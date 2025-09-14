विज्ञापन
विशेष लिंक

कटिहार: बिजली विभाग की एक लापरवाही से चली गई 28 मवेशियों की जान, इंसाफ मांग रहे ग्रामीण

हादसे के तुरंत बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर एनएच-31 को जाम कर दिया. घंटों तक सड़क पर यातायात ठप रहा और दूर-दराज से गुजर रहे राहगीर जाम में फंसे रहे.

Read Time: 2 mins
Share
कटिहार: बिजली विभाग की एक लापरवाही से चली गई 28 मवेशियों की जान, इंसाफ मांग रहे ग्रामीण
बिजली विभाग की एक गलती से गई 28 मवेशियों की जान, जमकर हुआ बवाल

बिहार के कटिहार से बड़ा ही विचलित करने वाला एक मामल सामने आया है. यहां बिजली की हाईटेंशन तार से निकले करंट की चपेट में आने से 28 मवेशियों (खास तौर पर गाय) की दर्दनाक मौत हो गई. घटना कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के मूसापुर गांव में हुई है. ग्रामीण ने बताया कि करंट इतनी तेजी से  फैला कि एक झटके में वहां पर चर रहे तमाम मवेशियों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

आपको बता दे कि इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि नहर के ऊपर से गुजर रही हाईवोल्टेज तार में अचानक तेज चिंगारी निकली और वह नीचे गिरी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया. 

हादसे के तुरंत बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर एनएच-31 को जाम कर दिया. घंटों तक सड़क पर यातायात ठप रहा और दूर-दराज से गुजर रहे राहगीर जाम में फंसे रहे. घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर -2 रंजन कुमार सिंह इंस्पेक्टर उमेश कुमार थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार अपने पुलिस-प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंची.

Latest and Breaking News on NDTV

अधिकारियों ने लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. साथ ही पीड़ित पशुपालकों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया गया. गांव के लोगों ने सरकार से मृत पशुओं के मालिकों को उचित मुआवजा देने और बिजली विभाग की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cow Died Due To Electric Shock In City
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com