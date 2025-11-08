विज्ञापन
NDA को बहुमत मिलता है, तो 101% नीतीश ही CM होंगे... पहले चरण की वोटिंग के बाद JDU नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा

केसी त्यागी ने जीत की उम्मीद का आधार महिला मतदाताओं को बताया, उन्होंने कहा कि यदि 3.5% से 4% महिलाएं NDA की तरफ स्विंग करती हैं, तो गठबंधन दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगा.

नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान बीते 6 तारीख को संपन्न हो गया, जिसमें शाम छह बजे तक 121 सीटों पर 64.46 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. मतदान के बाद, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता केसी त्यागी ने आत्मविश्वास से भरा दावा करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) अपने बूते पर 80 पार कर रहा है, और यदि NDA को बहुमत मिलता है, तो 101% नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे.

त्यागी ने जोर देकर कहा कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके कद और अनुभव के आसपास बिहार की राजनीति में कोई अन्य नेता नहीं है जो जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सके, यानी नीतीश कुमार का अभी कोई विकल्प बिहार की राजनीति में नहीं है.

JDU की जीत का आधार: महिला वोट और कांग्रेस का वोट बैंक
केसी त्यागी ने जीत की उम्मीद का आधार महिला मतदाताओं को बताया, उन्होंने कहा कि यदि 3.5% से 4% महिलाएं NDA की तरफ स्विंग करती हैं, तो गठबंधन दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, साथ ही यादवों का भी एक सेक्शन, नीतीश कुमार को वोट देता रहा है, जिसका कारण महिलाओं का सशक्तिकरण है. त्यागी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए खुलकर दावा किया कि "हमने तो कांग्रेस के जन आधार पर डाका डाला है; दलितों, पिछड़ों और पिछड़े वर्ग का जो वोट है, हमने उनसे छीन लिया है."

मतदान के उच्च प्रतिशत पर अपनी राय रखते हुए केसी त्यागी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद जब बाबू श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इतना मतदान नहीं हुआ था. त्यागी के अनुसार, यह उच्च मतदान प्रतिशत "इच्छा और अपेक्षाओं का मतदान" है, जो पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को दिखाता है. 

