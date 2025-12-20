विज्ञापन
आज नहीं तो कब जॉइन करेंगी नुसरत परवीन, कहां फंस गया मामला, जानिए CMO ने क्या बताया

डॉक्टर नुसरत अगर शनिवार शाम 6 बजे तक जॉइन नहीं भी करती हैं तो उनके पास अगले दिन का भी समय है, लेकिन इस पर फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया जाएगा. PHC पटना सदर, सबलपुर में तैनात डॉ. विजय के मुताबिक, शनिवार सुबह से 5 से 6 लोगों की जॉइनिंग हो चुकी है, लेकिन नुसरत अब तक नदारद हैं.

आज नहीं तो कब जॉइन करेंगी नुसरत परवीन, कहां फंस गया मामला, जानिए CMO ने क्या बताया
अब तक नहीं हुई नुसरत परवीन की जॉइनिंग.
  • पटना PHC सदर, सबलपुर में डॉक्टर नुसरत परवीन की जॉइनिंग निर्धारित समय तक नहीं हुई है.
  • CMO डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नुसरत की जॉइनिंग शनिवार शाम 6 बजे तक संभव है, बाद में विभाग फैसला लेगा.
  • PHC में शनिवार को पांच से छह लोगों की जॉइनिंग हो चुकी है, लेकिन नुसरत का नियुक्ति पत्र केंद्र तक नहीं पहुंचा.
पटना:

बिहार में हिजाब विवाद मामले से चर्चा में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को जॉइनिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पटना सदर, सबलपुर नहीं पहुंचीं. उनका एलॉटमेंट तय था, लेकिन वह निर्धारित समय तक केंद्र पर नहीं पहुंचीं. उम्मीद जताई जा रही थी कि नुसरत आज जॉइन करेंगी, जिसके बाद चल रहे विवाद पर विराम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब सवाल यह है कि आज नहीं तो नुसरत कब जॉइन करेंगी. इस पर  सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह का बयान सामने आया है.

सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत अगर यहां आती हैं, तो हम उनका योगदान लेंगे और उनको पत्र देंगे, फिर वह जॉइन कर लेंगी. उन्होंने कहा कि नुसरत की जॉइनिंग शाम 6 बजे तक ही संभव है. उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगले दिन जॉइनिंग नहीं हो सकती, यह फैसला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जाता है.

इसका मतलब यह है कि अगर नुसरत शनिवार शाम 6 बजे तक जॉइन नहीं करती हैं तो उनके पास अगले दिन का भी समय है, लेकिन इस पर फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया जाएगा. PHC पटना सदर, सबलपुर में तैनात डॉ. विजय के मुताबिक, शनिवार सुबह से 5 से 6 लोगों की जॉइनिंग हो चुकी है. इन लोगों का लेटर सिविल सर्जन कार्यालय से आ चुका था… यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है. लिस्ट में नुसरत परवीण का नाम भी है, लेकिन अब तक उनका लेटर PHC नहीं पहुंचा. उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नुसरत आज जॉइन करेंगी या नहीं.

कैसे चर्चा में आईं नुसरत परवीन?

बता दें कि नुसरत परवीन इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल बिहार के CM नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत का हिजाब खींच दिया था. यह वडियो वायरल होने के बाद से कहा जा रहा है कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं, इसीलिए वह नौकरी जॉइन नहीं करेंगी.

सीएम नीतीश ने खींचा था हिजाब

पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी) को नियुक्ति पत्र दिया था. इस दौरान जब महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नंबर आया तो उनके चेहरे पर हिजाब लगा हुआ था. सीएम नीतीश कुमार ने उनको पहले नियुक्त पत्र दिया फिर कहा ये क्या लगाए हो और उनका हिजाब खींच दिया, जिसके बाद से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. नीतीश कुमार विपक्ष के भी निशाने पर हैं.

