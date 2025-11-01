गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बिहार के पटना जिले के मोकामा में जन सुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की हत्या के एक दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने घटना की जांच के लिए तीन प्राथमिकी दर्ज की और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया . पुलिस ने इसकी जानकारी दी. मोकामा से जनता दल (यू) उम्मीदवार और स्थानीय कद्दावर नेता अनंत सिंह को चार अन्य के साथ एक प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है. यह प्राथमिकी मृतक के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है.

यादव की बृहस्पतिवार को मोकामा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गयी. हालांकि, शुक्रवार को पोस्टमार्टम करने वाले तीन चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि यादव के पैर में लगी गोली घातक नहीं थी.

पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. अजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई. गोली मौत का कारण नहीं थी क्योंकि यह बिल्कुल भी जानलेवा नहीं थी. हम जल्द ही पुलिस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे.'

पटना (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रम सिहाग ने संवाददाताओं को बताया, 'प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई. हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही कारण का पता चल सके. पुलिस ने अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया है.'