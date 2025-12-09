घुसपैठिया, घुसपैठिया...जब लोकसभा में SIR पर चर्चा के दौरान जोश में आ गए TMC सांसद कल्याण बनर्जी, देखें VIDEO

- लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने SIR, घुसपैठियों और बिहार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
- टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने SIR को वोट डिलीट करने का उपकरण बताते हुए सरकार की आलोचना की
- सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग लाखों वोट डिलीट करता है और बीजेपी इस पर जश्न मनाती है
आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. इस दौरान विपक्षी नेताओं ने SIR, घुसपैठियों और बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा. वहीं, टीएससी सांसद कल्याण बनर्जी SIR पर चर्चा के दौरान काफी जोश में दिखे और घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR वोट डिलीट करने का टूल बन गया है. चुनाव आयोग लाखों वोट डिलीट कर देती है और बीजेपी जश्न मनाती है.
देखिए जब TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में दिखाया रौद्र रूप#TMC #KalyanBanerjee #Parliament pic.twitter.com/23bELk5gy1— NDTV India (@ndtvindia) December 9, 2025
SIR पर चर्चा के दौरान घुसपैठिया का जिक्र करते ही जोश में आए TMC सांसद
इस दौरान बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "आप कोई नहीं होते जो फैसला लें कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं. बिहार में तो बहुत बोला था कि घुसपैठियों को सब निकाल देंगे. मोदी जी ने स्पीच दी थी कि हमने घुसपैठियों को निकालने के लिए ही SIR किया है. एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, इनको बिहार के चुनाव में. बिहार का SIR हुआ तो एक भी घुसपैठियां नहीं मिला. आप अपनी ड्यूटी करने में विफल हुए हैं. अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो और आपकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं तो ये गृह मंत्री और पीएम मोदी की विफलता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं