घुसपैठिया, घुसपैठिया...जब लोकसभा में SIR पर चर्चा के दौरान जोश में आ गए TMC सांसद कल्याण बनर्जी, देखें VIDEO

आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. इस दौरान विपक्षी नेताओं ने SIR, घुसपैठियों और बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा. वहीं, टीएससी सांसद कल्याण बनर्जी SIR पर चर्चा के दौरान काफी जोश में दिखे और घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR वोट डिलीट करने का टूल बन गया है. चुनाव आयोग लाखों वोट डिलीट कर देती है और बीजेपी जश्न मनाती है.

इस दौरान बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "आप कोई नहीं होते जो फैसला लें कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं. बिहार में तो बहुत बोला था कि घुसपैठियों को सब निकाल देंगे. मोदी जी ने स्पीच दी थी कि हमने घुसपैठियों को निकालने के लिए ही SIR किया है. एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, इनको बिहार के चुनाव में. बिहार का SIR हुआ तो एक भी घुसपैठियां नहीं मिला. आप अपनी ड्यूटी करने में विफल हुए हैं. अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो और आपकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं तो ये गृह मंत्री और पीएम मोदी की विफलता है.