विज्ञापन

अक्षय खन्ना के डांस का कमाल, धुरंधर का गाना बना ग्लोबल सेंसेशन, Spotify वायरल 50 के लिस्ट में नंबर 1

फिल्म धुरंधर का गाना FA9LA इन दिनों दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है. इस गाने में अभिनेता अक्षय खन्ना के डांस मूव्स खास चर्चा का विषय बने हुए हैं. यह बहरीन रैप गायक फ्लिपराची ने गाया है, जो खाड़ी देशों में जाने-माने कलाकार हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अक्षय खन्ना के डांस का कमाल, धुरंधर का गाना बना ग्लोबल सेंसेशन, Spotify वायरल 50 के लिस्ट में नंबर 1
अक्षय खन्ना का धुरंधर गाने का कमाल
नई दिल्ली:

फिल्म धुरंधर का गाना FA9LA इन दिनों दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है. इस गाने में अभिनेता अक्षय खन्ना के डांस मूव्स खास चर्चा का विषय बने हुए हैं. यह बहरीन रैप गायक फ्लिपराची ने गाया है, जो खाड़ी देशों में जाने-माने कलाकार हैं. शुक्रवार, 12 दिसंबर को फ्लिपराची ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि उनका गाना FA9LA, Spotify के Viral 50 – Global चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है. यह चार्ट दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे 50 गानों की सूची होती है. इन गानों की रैंकिंग शेयर, प्लेलिस्ट में जोड़ने, अचानक बढ़ते स्ट्रीम्स और सोशल मीडिया पर चर्चा के आधार पर तय की जाती है.

फ्लिपराची ने स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, "दुनिया का नंबर 1 वायरल ट्रैक. भारत में भी नंबर 1. FA9LA भारत में भी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया है. यह Spotify India Top 50 में भी पहले स्थान पर है". फ्लिपराची ने कुछ दिन पहले वीडियो संदेश में भारतीय श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए कहा, "भारत को बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने FA9LA को नंबर 1 बनाया. आप सबको प्यार".

अक्षय खन्ना का स्टाइल और डांस बना आकर्षण का केंद्र

धुरंधर के इस गाने में अक्षय खन्ना ‘रहमान डकैत' के किरदार में नजर आते हैं. एक छोटे से आयोजन में उनकी एंट्री और उस दौरान किए गए उनके डांस मूव्स ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया. काले चश्मे और स्टाइलिश सूट में उनका अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गाने के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने मिड-डे से बातचीत में बताया कि अक्षय खन्ना का डांस पूरी तरह अचानक किया गया प्रदर्शन था. उन्होंने कहा, "पहले सिर्फ एंट्री लेकर जाकर बैठने का प्लान था. लेकिन सीन का माहौल देखकर अक्षय जी ने कहा कि वह थोड़ा डांस करेंगे. हमें भी नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं. वह आए और बस तुरंत डांस करना शुरू कर दिया".

5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर

रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई. रिलीज के बाद से ही फिल्म का गाना FA9LA लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉर्ड बना रहा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshaye Khanna, Dhurandhar Song, FA9LA Song, Spotify Viral 50 Global, FA9LA Trending
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com