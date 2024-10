लाखों के गहने लेकर स्कूटी पर बैठा था शख्स, अचानक सलवार-सूट पहने फुर्ती से आया चोर, झपट्टा मारकर छीन ले गया बैग

Chori Karne Ka Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चोरी का सीसीटीवी फुटेज धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें सलवार-सूट पहने महिला के वेष में आया चोर स्कूटी पर बैठे शख्स के पास से 28 किलो की चांदी से भरे ज्वैलरी के बैग को लेकर भागता नजर आ रहा है. हैरान कर देने वाला यह वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद के कृष्णा नगर में दुकान के बाहर एक कर्मचारी स्कूटी पर 28 किलो चांदी से भरे आभूषणों के बैग के साथ खड़ा था, तभी मौका पाकर सलवार-सूट पहने महिला के वेष में आया चोर बैग छीनकर फरार हो गया. अब वायरल हो रहे इस सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

अरे बाप रे....इतनी फुर्ती में लूट कांड

सोशल मीडिया पर वायरल इस हैरान कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक शख्स सलवार-सूट पहनकर चोरी करते हुए नजर आ रहा है. यह घटना तब हुई जब चोर ने महिला के वेष में एक स्कूटी पर बैठे व्यक्ति के पास से 28 किलो चांदी से भरे ज्वैलरी के बैग को चुराया और मौके से फरार हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर पूरी तरह से महिला के रूप में तैयार था. उसने सलवार-सूट, दुपट्टा और चेहरे पर नकाब पहन रखा था, जिससे उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया. चोर ने बड़ी ही चालाकी से स्कूटी पर बैठे व्यक्ति का ध्यान भटकाया और फिर झपट्टा मारकर ज्वैलरी का बैग लेकर भाग खड़ा हुआ.

यहां देखें वीडियो

Hamari chhori chhoro se kam hai ke.



The woman snatches 28 kg of silver and fled so quickly!!

📍Ahmedabad#robbery #thief pic.twitter.com/MRB2fsm4Nr