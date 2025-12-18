विज्ञापन
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आखिर रांची में क्यों हुई शिकायत, पढ़ें क्या है पूरा मामला

सीएम नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला को नियुक्त पत्र देते समय उनके चेहरे से हिजाब को खींचकर हटा दिया था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आखिर रांची में क्यों हुई शिकायत, पढ़ें क्या है पूरा मामला
रांची:

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ रांची के इटकी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में हिजाब हटाए जाने को लेकर किया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब रूप से हटाने के मामले से संबंधित है. यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता  मुर्तजा आलम नाम के व्यक्ति ने कराई है. 

थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हिजाब खींचा जाना अब सार्वजनिक डोमेन का विषय बन चुका है.शिकायतकर्ता ने सीएम के इस कृत्य को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि धार्मिक परिधान के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया ऐसा व्यवहार न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि महिला की गरिमा और शर्म पर आघात भी है. 

आपको बता दें कि 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आते ही कई  लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी. RJD ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया था.

RJD ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं? वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि नियुक्ति पत्र देते समय सीएम नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं. इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुका था, नीतीश कुमार महिला डॉक्टर हिजाब खीच चुके थे.

इस मामले को लेकर हो रही राजनीति पर बीते दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया. अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है या जा रही हो, क्या वह चेहरा नहीं दिखाएंगे. ये कोई इस्लामिक देश है क्या.नीतीश ने एक गार्जियन की हैसियत से ये किया है.आप पासपोर्ट लेने या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते. भारत में कानून का राज चलेगा, नीतीश कुमार जी ने ठीक किया. जब उन्हें बताया गया उक्त महिला के नौकरी ज्वाइन न करने की खबरें हैं. वह नौकरी को रिफ्यूज कर रही हैं. इस पर गिरिराज ने कहा कि वह रिफ्यूज करें या जहन्नूम जाएं.

