'महिला डॉक्टर के नकाब पर हाथ डालना बर्दाश्त नहीं, 10 हजार देकर आत्मसम्मान...', AIMIM ने की नीतीश से माफी की मांग

बिहार सीएम नीतीश कुमार के वायरल वीडियो पर AIMIM ने निशाना साधा है. AIMIM ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी महिला के नक़ाब/हिजाब में हस्तक्षेप करना बिल्कुल अस्वीकार्य है और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए.

  • बिहार CM नीतीश कुमार ने पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया.
  • यह घटना बापू सभागार में हुई जहां 1000 से अधिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे.
  • AIMIM ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाते दिखाई देते हैं. यह घटना सोमवार को पटना के बापू सभागार में हुई, जहां 1000 से अधिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंचीं, नीतीश कुमार ने उनसे पूछते हुए उनका हिजाब हटाने की कोशिश की. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई.

AIMIM का हमला- 'मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो माफी मांगें'

घटना के बाद AIMIM ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी महिला के नक़ाब/हिजाब में हस्तक्षेप करना बिल्कुल अस्वीकार्य है और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. पार्टी ने यह भी कहा कि ऐसी हरकत सुरक्षा और सम्मान को लेकर मुस्लिम महिलाओं के मन में डर बढ़ाती है.

RJD का सीधा निशाना- 'मानसिक स्थिति दयनीय' 

RJD ने भी वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया. पार्टी ने X पर लिखा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति 'दयनीय' हो चुकी है या फिर वे '100% संघी' बन चुके हैं. RJD का यह आरोप इसी वायरल हो रहे वीडियो पर है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: नीतीश ने मंच पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का खींचा हिजाब, RJD ने साधा निशाना

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने आगे बढ़ती हैं, मुख्यमंत्री उनके चेहरे के हिजाब को पकड़ते हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन तब तक हिजाब खींचा जा चुका होता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला डॉक्टर इस हरकत से असहज हुईं और पीछे हटती दिखाई दीं. घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारियों और प्रतिभागियों में हलचल देखने को मिली.

यह भी पढ़ें- ए जी आप भी आइए ना... नीतीश ने मंत्रियों-अफसरों को भी परेड जीप में चढ़ाया, तोड़ी परंपरा

राजनीतिक विवाद क्यों बढ़ा?

विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान का उल्लंघन है. कई दलों ने कहा कि यह संवेदनहीनता का उदाहरण है. AIMIM और RJD दोनों ने सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की है. 

