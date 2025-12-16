'महिला डॉक्टर के नकाब पर हाथ डालना बर्दाश्त नहीं, 10 हजार देकर आत्मसम्मान...', AIMIM ने की नीतीश से माफी की मांग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाते दिखाई देते हैं. यह घटना सोमवार को पटना के बापू सभागार में हुई, जहां 1000 से अधिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंचीं, नीतीश कुमार ने उनसे पूछते हुए उनका हिजाब हटाने की कोशिश की. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई.

AIMIM का हमला- 'मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो माफी मांगें'

घटना के बाद AIMIM ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी महिला के नक़ाब/हिजाब में हस्तक्षेप करना बिल्कुल अस्वीकार्य है और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. पार्टी ने यह भी कहा कि ऐसी हरकत सुरक्षा और सम्मान को लेकर मुस्लिम महिलाओं के मन में डर बढ़ाती है.

बिहार के मुख्यमंत्री @NitishKumar द्वारा एक सम्मानित महिला डॉक्टर परवीन के नक़ाब पर हाथ डालना किसी भी सूरत में क़ाबिले-बर्दाश्त नहीं है। अगर मुख्यमंत्री में ज़रा-सी भी नैतिकता और शर्मो-हया बाक़ी है, तो उन्हें तत्काल माफ़ी माँगनी चाहिए।

— AIMIM (@aimim_national) December 15, 2025

RJD का सीधा निशाना- 'मानसिक स्थिति दयनीय'

RJD ने भी वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया. पार्टी ने X पर लिखा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति 'दयनीय' हो चुकी है या फिर वे '100% संघी' बन चुके हैं. RJD का यह आरोप इसी वायरल हो रहे वीडियो पर है.

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने आगे बढ़ती हैं, मुख्यमंत्री उनके चेहरे के हिजाब को पकड़ते हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन तब तक हिजाब खींचा जा चुका होता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला डॉक्टर इस हरकत से असहज हुईं और पीछे हटती दिखाई दीं. घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारियों और प्रतिभागियों में हलचल देखने को मिली.

राजनीतिक विवाद क्यों बढ़ा?

विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान का उल्लंघन है. कई दलों ने कहा कि यह संवेदनहीनता का उदाहरण है. AIMIM और RJD दोनों ने सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की है.