चिरैया सीट पर BJP और RJD में मुकाबला, क्या हैट्रिक के बाद चौका लगाएगी भाजपा, पिता और पुत्र भी मैदान में

चिरैया विधानसभा सीट भाजपा का अभेद्य दुर्ग रही है और राजद यहां पासा पलटने में अभी तक नाकाम रही है. बीजेपी फिर चौका लगाने के लिए बेताब है.

Chiraia Assembly Election
चिरैया:

बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की चिरैया विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच देखने को मिल सकता है.भाजपा यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और क्या वो फिर चौका लगा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी.भाजपा ने लालबाबू प्रसाद गुप्ता को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है. राजद ने लक्ष्मीनारायण यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया है. जबकि लक्ष्मी नारायण के पुत्र लालू प्रसाद यादव भी चुनाव मैदान में हैं. लक्ष्मीनारायण घोड़ासहन विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं.

2008 में  परिसीमन के बाद चिरैया विधानसभा बनी और घोड़ासहन का विलय ढाका में हो गया. चिरैया और पताही को एक कर चिरैया विधानसभा सीट बनी. वर्ष 2010 और 2015 में राजद से चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. वर्ष 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए. लक्ष्मीनारायण यादव के पुत्र लालू प्रसाद यादव भी चुनाव अखाड़े में हैं.

चिरैया विधानसभा सीट पर वोटिंग कब है
पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद बनी थी. तब से चिरैया सीट पर तीन बार चुनाव हुए और तीनों ही बार भाजपा को जीत मिली थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद ने इस सीट पर विजय पताका फहराई थी. उन्होंने राजद के उम्मीदवार अच्छे लाल यादव को हराया था. इस चुनाव में लाल बाबू प्रसाद को 62904 वोट और आरजेडी के अच्छेलाल यादव को 46,030 वोट मिले थे. निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव तीसरी पायदान पर रहे थे. शिवहर लोकसभा सीट का चिरैया विधानसभा सीट हिस्सा है. 

भाजपा और राजद में सीधा मुकाबला रहा
चिरैया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और राजद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है.चिरैया सीट पर राजपूत, मुसलमान, यादव, भूमिहार और ओबीसी के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं.  सवर्ण, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक का फैक्टर इस सीट से चुनावी नतीजे तय करते हैं.

बीजेपी का गढ़ रही है चिरैया सीट
बिहार विधानसभा चुनाव  2020 में इस सीट से भाजपा को जीत मिली थी. भाजपा उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने राजद के अच्छेलाल को पटखनी दी थी.लेकिन बेहद कड़े मुकाबले के बाद भाजपा को जीत मिली थी.

विधानसभा चुनाव 2015
बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा के लाल बाबू ने आरजेडी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव को मात्र 4374 वोटों के अंतर से हराया था. बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में भाजपा के अवनीश कुमार सिंह ने राजद के लक्ष्मी नारायण यादव को हराकर परचम लहराया था. 

चिरैया सीट पर वोटिंग कब
चिरैया सीट पर 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी. फिर मतगणना के बाद नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
 

Chiraia Assembly Election 2025, BJP RJD Contest, Bihar Election 2025 
