IPL Auction 2026: अगर कैमरून ग्रीन आईपीएल से पहले ही हुए चोटिल, तो इस सूरत में मिलेगा इतना पैसा

मंगलवार को खत्म हुई इंडियन प्रीमियर लीग मिनी ऑक्शन की बिक्री चर्चा का विषय बनी हुई है. घर-घर में, ऑफिस-ऑफिस में इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के चर्चे हैं, तो अनकैप्ड भारतीय प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की मिसाल दी जा रही है. इन सभी पर छप्पर फाड़ कर पैसा बरसा है. लेकिन आप सोचिए कि अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चोटिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? आप सोचिए कि 25.20 करोड़ रुपये पाने वाले ग्रीन अगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चोटिल हो जाते हैं, तो फिर इस सूरत में उन्हें कितनी रकम मिलेगी. आप डिटेल से बारी-बारी और ऑर्डर से समझें

1. अगर कैमरून चोटिल हुए तो...

कैमरून को मिलने वाली रकम इस पर निर्भर करेगी कि उन्हें चोट कब लगी और अनुबंध की शर्तें क्या हैं. इसके भी तीन पहलू हैं. 1. पहली बात यह है कि अनुबंध पहले से ही लागू हो चुका है 2. दूसरी बात क्या खिलाड़ी विशेष टीम के शिविर में शामिल हो गया है? 3. खिलाड़ी विशेष को चोट प्रैक्टिस/ट्रेनिंग/वॉर्म-अप के दौरान लगी है.अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद खिलाड़ी विशेष को 15-120 प्रतिशत रकम उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. इस आधार पर कैमरून को शुरुआती किश्त के रूप में 4-4.03 करोड़ रुपये टैक्स काटकर जमा करा दिए जाएंगे. लेकिन चोटिल होने की सूरत में बाकी की राशि कैमरून ग्रीन को इंश्योरेंस कंपनी से हासिल करनी होगी. बाकी रकम फ्रेंचाइजी टम नहीं देगी

2. अगर कैमरून टीम में शामिल होने से पहले चोटिल होते हैं/मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं

अगर कैमरून ग्रीन मेडिल टेस्ट में फेल हो जाते हैं या टीम शिविर में रिपोर्ट करने से पहले ही चोटिल हो जाते हैं, तो इस सूरत में उनका अनुबंध रद्द माना जाएगा. इस सूरत में फ्रेंचाइजी उन्हें कोई रकम नहीं या टोकिन मनी (0-1 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी.

3. अगर दीर्घकालिक चोट का बाद में पता चलता है

अगर कैमरून की चोट के बारे में फ्रेंचाइजी को जानकारी नहीं है या खिलाड़ी विशेष ने इसका साफ तौर पर खुलासा नहीं किया है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है, कानूना रूप से फ्रेंचाइजी खुद को सुरक्षित रखती है और कैमरून को इस सूरत में फीस का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा. इस केस में कैमरून ग्रीन को कुल फीस की 25 प्रतिशत रकम मिल सकती है.

4. इंश्योरेंस की है बड़ी भूमिका

सभी टीमों ने खिलाड़ियों के लिए इंश्योरेंस की अच्छी व्यवस्था की है. और यह दुर्घटना, ट्रेनिंग के दौरान चोट को कवर करता है, लेकिन अनुबंध की पूरी राशि का भुगतान नहीं करता. इंश्योरेंस की राशि पहले फ्रेंचाइजी के पास जाती है. कुछ मामलों में आंशिक राशि खिलाड़ी विशेष यानी कैमरून ग्रीन के खाते में जाएगी. लेकिन इंश्योरेंस कभी भी अनुबंध की पूरी राशि का भुगतान नहीं करता. ग्रीन के चोटिल होने पर अगर इंश्योरेंस मिलता है, तो 20 से 30 प्रतिशत टैक्स भी लगेगा.

5. इतनी रकम मिलेगी कैमरून ग्रीन को

बात यह है कि टूर्नामेंट से पहले चोटिल होने पर ग्रीन को 0. 1 करोड़ रुपये और टीम शिविर से जुड़ने (एक भी मैच न खेलने) पर ग्रीन को करीब 6.3 करोड़ से लेकर 12.6 करोड़ रुपये मिलेंगे. अगर ग्रीन चोटिल हो जाते हैं और एक भी मैच नहीं खेलते (लेकिन शिविर से जुड़ जाते हैं) हैं, तो उन्हें 25.20 करोड़ रुपये का 25-30 प्रतिशत रकम मिलेगी. सभी मैच खेलने पर पूरी राशि 25.20 करोड़ रुपये मिलेंगे