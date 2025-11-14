बिहार चुनाव में कमाल! 27 वोटों से जीत गया ये प्रत्याशी, इन 11 सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में एकतरफ तो बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली आंधी थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही हैं, जो जीत और हार के बीच फासला बेहद कम रहा. एक संदेश विधानसभा सीट पर अंतर महज 27 वोटों का रहा. इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं कि जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को मामूली अंतर से जीत रही. 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए का आंकड़ा 203 तक पहुंच गया है. इसमें बीजेपी 90 और जेडीयू 85 सीटों पर जीत दर्ज चुकी है या आगे है. महागठबंधन 34 सीटों पर सिमटती दिख रही है.आइए ऐसी सीटों के बारे में जानें...



1. अगियांव विधानसभा सीट

महेश पासवान(बीजेपी)

शिव प्रकाश रंजन (सीपीआईएमल)

अंतर -95 वोट (परिणाम घोषित)

2. बलरामपुर विधानसभा सीट

संगीता देवी (एलजेपीआर)

मो. आदिल हसन (एआईएमआईएम)

अंतर-389 (गिनती पूरी)

3. बख्तियारपुर

अरुण कुमार (एलजेपीआर)

अनिरुद्ध कुमार (आरजेडी)

अंतर-981 (परिणाम घोषित)

4. बोध गया

कुमार सर्वजीत (आरजेडी)

श्यामदेव पासवान (एलजेपीआर)

अंतर-881 (परिणाम घोषित)

5. छनपतिया

अभिषेक रंजन (कांग्रेस)

उमाकांत सिंह (बीजेपी)

अंतर (602) परिणाम घोषित

6. ढाका

पवन कुमार जायसवाल(बीजेपी)

फासिल रहमान (आरजेडी)

अंतर-119, गिनती पूरी

7. फारबिसगंज

मनोज बिस्वास(कांग्रेस)

विद्यासागर केशरी(बीजेपी)

अंतर-221 (परिणाम घोषित)

8. जहानाबाद

राहुल कुमार(आरजेडी)

चंद्रेश्वर प्रसाद(जेडीयू)

अंतर-255 (गिनती लगभग पूरी)

9. रामगढ़

सतीश कुमार सिंह यादव(बीएसपी)

अशोक कुमार सिंह (बीजेपी)

अंतर-175 (गिनती लगभग पूरी)

10. संदेश

राधाचरण शाह (जेडीयू)

दीपू सिंह(आरजेडी)

अंतर-27 (परिणाम घोषित)

11. तरैया

जनक सिंह (बीजेपी)

शैलेंद्र प्रताप (आरजेडी)

अंतर-737 (गिनती जारी)