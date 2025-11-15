Bihar Chunav Results: कटिहार की 7 सीटों पर एनडीए का स्कोर 6, महागठबंधन को केवल मनिहारी से करना पड़ा संतोष

कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के खिलाफ एनडीए का फाइनल स्‍कोर 6-1 रहा. यानी 6 सीटों पर एनडीए, जबकि महागठबंधन को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा. 2025 का चुनाव कटिहार के राजनीतिक समीकरण को कई मायनों में बदलता हुआ दिखा, खासकर कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर की सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. कटिहार की सदर सीट पर पूर्व डिप्‍टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर जीत दर्ज की.

तारकिशोर ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी-पुत्र को हराया

सबसे पहले कोढ़ा विधानसभा का परिणाम घोषित हुआ. यहां 27 राउंड की गिनती के बाद भाजपा की कविता पासवान ने कांग्रेस की पूनम पासवान को 22,257 वोट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. कोढ़ा में शुरू से ही भाजपा बढ़त बनाए हुए थी, जिसे अंत तक कायम रखा. इसके बाद कटिहार सदर विधानसभा का परिणाम आया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की. उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार सौरव कुमार अग्रवाल को 26 राउंड की गिनती में 22,154 वोटों से पराजित किया. सौरव भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र हैं, जिनके चुनाव प्रचार में पूरे परिवार ने जोर लगाया था, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं जा सके.

कदवा में दिग्‍गज भिड़े, प्राणपुर में ऐसा रहा हाल

कदवा विधानसभा सीट पर जदयू ने बड़ी सफलता हासिल की. यहां जदयू के अनुभवी नेता दुलालचंद गोस्वामी ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक डॉ. शकील अहमद खान को 18,368 वोट से हराया. इस सीट पर मुकाबला शुरू से ही दिलचस्प था, लेकिन जैसे-जैसे राउंड बढ़ते गए, जदयू उम्मीदवार ने मजबूत बढ़त बना ली. प्राणपुर विधानसभा में भी भाजपा को सफलता मिली, जहां निशा सिंह ने राजद की इशरत परवीन को 7,752 वोट से हराया. इस सीट पर एआईएमआईएम के आफताब आलम ने 30,163 वोट प्राप्त कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया. मुस्लिम मतों के बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा उम्मीदवार को मिला और वह दोबारा इस सीट को जीतने में सफल रहीं.

एकमात्र मनिहारी में महागठबंधन को मिली जीत

मनिहारी से महागठबंधन को एकमात्र जीत मिली. यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर प्रसाद सिंह ने जदयू के शंभू सुमन को 15,168 वोट से हराकर तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की. इससे पहले भी वह जदयू के विधायक रह चुके हैं. 76 वर्षीय मनोहर प्रसाद ने पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ और पारंपरिक जनाधार का प्रदर्शन किया. बरारी विधानसभा में जदयू ने कांग्रेस को कड़ी चुनौती देते हुए जीत हासिल की. जदयू के विजय सिंह ने कांग्रेस के तौकीर आलम को 10,984 वोट से हराकर सीट पर दोबारा पार्टी की पकड़ मजबूत की. वहीं बलरामपुर विधानसभा में इस बार चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला. जहां 2020 में महबूब आलम ने लगभग 53,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार वह तीसरे स्थान पर रहे. इस चुनाव में लोजपा (रामविलास) की संगीता देवी ने एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोट से पराजित कर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया. महबूब आलम संगीता देवी से 1,318 वोट पीछे रह गए. यह बलरामपुर के राजनीतिक इतिहास में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है.

जनता के जनादेश में स्‍पष्‍ट संकेत

2020 के मुकाबले इस बार कटिहार की सीटों पर दोनों गठबंधनों की स्थिति बदलकर सामने आई है. पिछली बार जहां 4 सीटें एनडीए और 3 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थीं, वहीं इस बार एनडीए ने 6 सीटों पर कब्जा कर लिया और महागठबंधन सिर्फ मनिहारी सीट को बचा पाया. इन परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कटिहार जिले में मतदाताओं ने इस बार विकास, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया. विपक्ष के कई दिग्गज उम्मीदवारों का हारना भी जिले के राजनीतिक समीकरण में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है.

विधानसभा कटिहार

तारकिशोर प्रसाद (बीजेपी)

सौरभ अग्रवाल- वीआईपी (एमबीए)

जीते : प्राप्त वोट : 100255

हारे : प्राप्त वोट : 78101

जीत का अंतर: 22154

विधानसभा कदवा

दुलाल चंद्र गोस्वामी- जदयू (स्नातक)

डॉ. शकील अहमद खान- कांग्रेस (पीएचडी)

जीते : दुलाल चंद्र गोस्वामी प्राप्त वोट : 99274

हारे : शकील अहमद खान प्राप्त वोट : 80906

जीत का अंतर : 18268

विधानसभा-बलरामपुर

संगीता देवी – लोजपा-R (इंटर)

मो. आदिल हसनAIMIM(एलएलबी)

जीते : संगीता देवी प्राप्त वोट : 80459

हारे : मो. आदिल हसन, प्राप्त वोट : 80070

जीत का अंतर : 389

विधानसभा- प्राणपुर

निशा सिंह- भाजपा (स्नातक)

इशरत परवीन - राजद (मैट्रिक)

जीते : निशा सिंह- भाजपा, प्राप्त वोट : 108565

हारे : इशरत परवीन - राजद प्राप्त वोट : 100813

जीत का अंतर : 7752

विधानसभा - मनिहारी

मनोहर प्रसाद सिंह- कांग्रेस (स्नातक)

शंभु सुमन- जदयू (स्नातक)

जीते : मनोहर प्रसाद सिंह, प्राप्त वोट : 114488

हारे : शंभु सुमन, प्राप्त वोट : 99417

जीत का अंतर : 15071

विधानसभा - बरारी

विजय सिंह- जदयू ( स्नातक)

तौकिर आलम -कांग्रेस (एमफिल)

जीते : विजय सिंह, प्राप्त वोट : 107842

हारे : तौकिर आलम, प्राप्त वोट : 96858

जीत का अंतर : 10984

विधानसभा- कोढ़ा