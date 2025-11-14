बिहार चुनाव में गजब हो गया! ये प्रत्याशी 73 हजार वोटों से जीता, वो 13 सीटें जहां 50 हजार से ज्यादा मतों से जीत हार

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू की जो सुनामी आई है, उसका संकेत नतीजों के जीत हार के अंतर में भी दिखाई देता है. बिहार चुनाव की 13 सीटें ऐसी हैं, जहां बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशियों ने 50 हजार से ज्यादा के अंतर से चुनाव में परचम लहराया. रुपौली विधानसभा सीट तो ऐसी है, जहां जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल ने 73572 वोटों से प्रचंड जीत हासिल की. उन्होंने जेडीयू की ही पूर्व मंत्री बीमा भारती को करारी हार का स्वाद चखाया.

बीजेपी को 20 फीसदी वोट के साथ 90 सीट

बिहार में करीब 60 ऐसी हैं, जहां बीजेपी और जेडीयू ने 25 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 20.07 फीसदी वोट मिले हैं. जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 19.26 फीसदी वोट मिले. आरजेडी 23 फीसदी वोट पाने के बावजूद RJD क्यों 25 सीटों पर सिमट गई है. कांग्रेस को 8.72 फीसदी वोटों के बावजूद महज 6 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं एआईएमआईएम ने 1.85 फीसदी वोट के बावजूद फिर से पांच सीटें पाने की ओर है. सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कमाल कर दिखाया है. उन्होंने मल्लाह समुदाय के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने और 17 फीसदी वोट वाले मुस्लिम समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम घोषित न करने का मुद्दा जोरशोर से उठाया, इससे मुस्लिमों में बड़ा मैसेज गया.

बिहार चुनाव में कमाल! 27 वोटों से जीत गया ये प्रत्याशी, इन 11 सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार जीत

50 हजार वोटों से ज्यादा जीत

रुपौली विधानसभा सीट

कलाधर प्रसाद मंडल(जेडीयू)

बीमा भारती (आरजेडी)

अंतर 73572 (परिणाम घोषित)

आलमनगर विधानसभा सीट रिजल्ट

नरेंद्र नारायण यादव (जेडीयू)

नबीन कुमार (वीआईपी)

अंतर -55465 (परिणाम घोषित)

Bihar Election 2025 Result LIVE: बिहार में NDA की प्रचंड जीत, खरगे बोले- हम परिणाम का गहराई से करेंगे अध्ययन

औराई विधानसभा सीट रिजल्ट

रामा निषाद (बीजेपी)

भोगेंद्र सहनी (वीआईपी)

अंतर-57206 (परिणाम घोषित)

बांकीपुर विधानसभा सीट रिजल्ट

नितिन नबीन(बीजेपी)

रेखा कुमारी (आरजेडी)

अंतर-51396 (परिणाम घोषित)

बठनहहा विधानसभा सीट रिजल्ट

अनिल कुमार (नवीन कुमार)

नवीन कुमार (कांग्रेस)

अंतर-53190 (गिनती जारी)

बिहार चुनाव नतीजों का निचोड़: मोदी बोले हमें 'MY' फॉर्म्युला ने जिताया है, जानिए क्या है

धमदाहा विधानसभा सीट रिजल्ट

लेशी सिंह (जेडीयू)

संतोष कुमार (आरजेडी)

अंतर-55159 (परिणाम घोषित)

दीघा विधानसभा सीट रिजल्ट

संजीव चौरसिया (बीजेपी)

दिव्या गौतम (सीपीआईएमएल)

अंतर-59079 (परिणाम घोषित)

गोपालपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट

शैलेश कुमार बुलो मंडल (जेडीयू)

प्रेम सागर बबलू यादव (वीआईपी)

अंतर-58135 (परिणाम घोषित)

जमुई विधानसभा चुनाव रिजल्ट

श्रेयसी सिंह (बीजेपी)

शमसाद आलम(आरजेडी)

अंतर-54498 (परिणाम घोषित)

झंझारपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट

नीतीश मिश्रा (बीजेपी)

रामनारायण यादव(सीपीआई)

अंतर-54849 (परिणाम घोषित)

पीरपैंती विधानसभा चुनाव रिजल्ट

मुरारी पासवान (बीजेपी)

राम विलास पासवान (आरजेडी)

अंतर-53107 (परिणाम घोषित)

राजगीर विधानसभा चुनाव रिजल्ट

कौशल किशोर (जेडीयू)

बिश्वनाथ चौधरी (सीपीआईएमएल)

अंतर-55428 (परिणाम घोषित)

रोसेरा विधानसभा चुनाव रिजल्ट

बीरेंद्र कुमार (बीजेपी)

ब्रज किशोर रवि(कांग्रेस)

अंतर-50533, परिणाम घोषित

सुगौल विधानसभा चुनाव रिजल्ट

बबलू गुप्ता (एलजेपीआर)

श्याम किशोर चौधरी (जेजेडी)

अंतर-58191 (परिणाम घोषित)