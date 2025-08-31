चिराग पासवान की पार्टी ने अब CM पद पर ठोका दावा, LJPR सांसद के बयान ने बढ़ाई NDA की धड़कनें

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक सांसद ने अपने एक बयान से एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी हैं. सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन एनडीए के रुख ने पार्टी को नाराज कर दिया है. इसके बाद पार्टी ने सीधे मुख्‍यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है. पार्टी सांसद और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने रविवार को कहा कि चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं. चिराग अगले दो दशकों के लिए बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट हैं.

हाजीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में अरुण भारती ने कहा कि राजनीतिक परिदृश्‍य हर डेढ़-दो दशक में बदल जाता है. आज बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले दो दशकों के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है. चिराग अगले दो दशकों के लिए बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट हैं.

आज चिराग पासवान सबसे सक्षम नेता: भारती

उन्‍होंने कहा कि 8 जून 2025 को हम लोगों ने नवसंकल्प महाभियान शुरू किया था, जिसका परिणाम ये रहा है कि नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन कोई सबसे सक्षम नेता है तो वो चिराग पासवान है. उन्‍होंने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान आने वाले डेढ़ से दो दशकों में बिहार की दशा और दिशा तय करने और उसकी धुरी बनने के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं.

चिराग पासवान को कबूल कर रही जनता: भारती

भारती ने कहा कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है. लोगो ने न केवल आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने की स्वीकार्यता भी दी है.

साथ ही कहा कि बिहार की जनता हमारे नेता चिराग पासवान को कबूल कर रही है. जिस तरह जनता का हर सभा में समर्थन मिल रहा है, उससे जाहिर है कि चिराग को लोग पसंद कर रहे है. हमारे नेता बेदाग हैं, हमारे नेता के पिता भी बेदाग थे.

उन्‍होंने कहा कि 'बिहार फर्स्‍ट, बिहारी फर्स्‍ट' के नारे के तहत हमारे नेता बिहार में काम कर रहे हैं. जनता हमारे नेता को बिहार के मुखिया के तौर पर पसंद कर रही है.

सांसद अरुण भारती 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली नया संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों से मिलने के लिए हाजीपुर पहुंचे थे. उसी दौरान प्रेसवार्ता में उन्होंने अपनी बात रखी.