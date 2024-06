ये बिहार में क्या हो रहा? फिर नदी बहा ले गई एक और पुल; एक सप्ताह में चार ढहे

बिहार (Bihar) के किशनगंज (Kishanganj) जिले में एक पुल ढह गया. राज्य में एक सप्ताह में पुल ढहने की यह चौथी घटना है. किशनगंज जिले में धराशायी हुआ पुल कंकई नदी की सहायक नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल था. यह बहादुरगंज और दिघलबैंक ब्लॉक को जोड़ता था. इसके ढहने से दोनों शहरों के बीच सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ गया था. पानी के तेज बहाव के कारण पुल के बीच में कई खंभे करीब डेढ़ फीट नीचे धंस गए.

घटनास्थल पर मोबाइल फोन के कैमरे से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. इनमें पुल का बीच की हिस्सा झुकता हुआ दिख रहा है जो तेज गति से बहती नदी के जलस्तर के बहुत करीब पहुंच जाता है. पुल अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वह कभी भी टूट सकता है.

घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगंज थाना प्रभारी अभिनव पारासर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल पुल के दोनों छोरों पर बैरिकेडिंग करके वाहनों की आवाजाही रोक दी.

करीब छह साल पहले हुआ था पुल का निर्माण

स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल का निर्माण करीब छह साल पहले हुआ था. सड़क विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं.

जिला मजिस्ट्रेट तुषार सिंगला ने बताया कि पुल 2011 में माडिया नदी पर बनाया गया था, जो कि कंकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी है. समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनके हवाले से बताया, "नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ गया है. पुल का एक खंभा तेज बहाव के कारण टिका नहीं रह सका."

सीवान और अररिया में पुल ढहने की तीन घटनाएं हुईं

बिहार में पिछले हफ्ते सीवान और अररिया जिलों में पुल ढहने की तीन घटनाएं सामने आई थीं. अररिया जिले में 19 जून को बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा उद्घाटन से पहले ही ढह गया था. यह 12 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल था जो कि कुछ ही सेकंड में टूट गया था. घटनास्थल के वीडियो में कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े बहते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Bihar | A portion of a bridge over the Bakra River has collapsed in Araria pic.twitter.com/stjDO2Xkq3