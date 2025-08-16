विज्ञापन
पटना से सनसनीखेज मामला: कार में मिले दो मासूमों के शव, इलाके में हड़कंप

शुरुआती जांच में एक बच्चे की पीठ पर चोट और जलने के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बच्चे कार के अंदर कैसे पहुंचे और कितनी देर से वहां मौजूद थे.

पटना से सनसनीखेज मामला: कार में मिले दो मासूमों के शव, इलाके में हड़कंप
  • पटना के इंद्रपुरी इलाके में कार के अंदर लगभग पांच से दस साल के दो बच्चों के शव पाए गए हैं
  • मृतक दोनों बच्चे भाई-बहन थे और उनका घर घटना स्थल के आसपास ही स्थित है
  • शुरुआती जांच में एक बच्चे की पीठ पर चोट और जलने के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है
पटना:

बिहार की राजधानी पटना के इंद्रपुरी इलाके में एक कार के अंदर दो बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक बच्चों की उम्र लगभग 5 से 10 साल के बीच बताई जा रही है और दोनों आपस में भाई-बहन थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बच्चों का घर घटनास्थल के पास ही है. कार में शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. शुरुआती जांच में एक बच्चे की पीठ पर चोट और जलने के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बच्चे कार के अंदर कैसे पहुंचे और कितनी देर से वहां मौजूद थे.

पुलिस ने हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की सही जानकारी मिल सकेगी. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं कि इतनी दर्दनाक घटना उनके आसपास घटी.

