अजब-गजब बिहार! पुल तो है मगर फिर भी नाव पर सवार होने पर मजबूर ग्रामीण, ठेकेदार साहब ये क्या किया

इस पुल को एक नदी के ऊपर बनाया गया था. पुल तक पहुंचने के लिए बनाई गई सड़कें काफी ढलान पर हैं, जिस कारण बाढ़ के समय यहां पानी भर गया. ऐसे में लोगों को पुल तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

बड़ी आबादी के यातायात का यह मार्ग पूरी तरह ठप हो गया.
  • कटिहार के बुद्ध चौक बांध से पेकहा, देवकली, मुसहरी गांवों को जोड़ने वाला पुल वर्ष 2019 में बनाया गया था
  • बारिश के कारण पुल से जुड़ी दोनों ओर की सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोग नाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं.
  • लगभग 50 हजार की आबादी वाले इलाके की कनेक्टिविटी वाला मार्ग भारी बारिश के कारण ठप हो गया.
कटिहार:

बिहार से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके मन से एक ही बात निकलेगी, अरे भाई ये अजब-गजब बिहार है... दरअसल नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया. ताकि लोग बिना नाव का सहारा लिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. लेकिन बारिश के कारण पुल से लगने वाली सड़कें पानी में डूब गई, ऐसे में पुल तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा. ये मामला कटिहार शहर का है.

कटिहार के बुद्ध चौक बांध को कोढ़ा प्रखंड के पेकहा, देवकली, मुसहरी गांव से जोड़ने वाले पुल की सड़कों पर पानी भर गया. ये सड़कें काफी ढलान पर है, ऐसे में बारिश के पानी में डूब गई. फिर क्या लोगों ने पुल तक पहुंचने की लिए नाव को अपना सहारा बना लिया. दिलचस्प बात ये है कि इस पुल को एक नदी के ऊपर बनाया गया था. लगभग 50 हज़ार आबादी बहुल इस गांव के साथ-साथ पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए साल 2019 में इसका का निर्माण हुआ था.  लेकिन दोनों साइड में पुल तक पहुंचने के लिए बनाई गई सड़कें काफी लो लैंड पर है, जिस कारण बाढ़ के समय ये पानी से लबालब हो गईं.

बड़ी आबादी के यातायात का यह मार्ग पूरी तरह ठप हो गया. कटिहार में 2019 में लाखों के लागत से बने इस पुल की अप्रोच रोड पर नायब इंजीनियरिंग पर ही लोग सवाल उठा रहे है.

