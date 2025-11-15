विज्ञापन
नीतीश-मोदी की लहर के बाद भी हारे कौन से मंत्री? BJP से 17 और JDU से 12 लड़े थे बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार चुनाव का रिजल्ट बेहद दिलचस्प रहा. आरजेडी अंत समय तक दावा करती रही कि उसकी सरकार बनने जा रही है, मगर जनता ने कुछ और तय कर रखा था. इस मोदी-नीतीश लहर में भी जानिए कौन से बिहार के मंत्री चुनाव हार गए.

नीतीश-मोदी की लहर के बाद भी हारे कौन से मंत्री? BJP से 17 और JDU से 12 लड़े थे बिहार विधानसभा चुनाव
  • बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद के 29 में से 28 मंत्रियों ने जीत हासिल की है.
  • जनता दल यूनाइटेड के मंत्री सुमित कुमार सिंह को चकाई सीट से राष्ट्रीय जनता दल की सावित्री देवी ने हराया है.
  • BJP के सभी 17 मंत्री चुनाव जीतकर सफल हुए, जबकि JDU के 12 मंत्रियों में से केवल 1 को हार का सामना करना पड़ा.
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद के लगभग सभी मंत्रियों ने जीत दर्ज की है, बस एक को छोड़कर.  चुनावी मैदान में उतरे 29 मंत्रियों में से 28 ने जीत दर्ज की, जबकि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से मंत्री सुमित कुमार सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा. यहां तक कि पहली बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता और मंत्री मंगल पांडेय भी जीत गए. दोनों उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी जीत दर्ज की है. सम्राट चौधरी अभी विधानपरिषद के सदस्य हैं और इस बार उन्हें बीजेपी ने तारापुर से उम्मीदवार बनाया था. इसके पूर्व वह दो बार परबत्ता (खगड़िया) से विधायक रह चुके हैं.

मंत्रियों की जीत में 35 वर्षों से लगातार जीत दर्ज कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रेम कुमार और जदयू के विजेन्द्र प्रसाद यादव की शानदार वापसी भी शामिल है. बीजेपी के 17 और जदयू के 12 मंत्री चुनाव मैदान में थे. बीजेपी के तो सभी जीत गए पर जेडीयू के एक रह गए. 

बीजेपी के सभी 17 मंत्री, जो जीते

विजयी सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, डॉ. प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडेय, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नीतीन नवीन, जिवेश कुमार, संजय सरावगी, कृष्णनंदन पासवान, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, डॉ. सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, विजय मंडल और कृष्ण कुमार मंटू विजयी हुए।

जदयू के सभी 11 मंत्री, जो जीते

जदयू के 12 मंत्रियों में 11 --विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मोहम्मद जमाखान और रत्नेश सदा विजयी रहे. केवल मंत्री सुमित कुमार सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा.

सुमित कुमार सिंह कौन हैं

सुमित कुमार सिंह बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे. चकाई विधानसभा सीट से सुमित कुमार सिंह को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी सावित्री देवी ने हरा दिया है. सुमित जनता दल यूनाइडेट के उम्मीदवार थे. सावित्री देवी को 80,357 वोट मिले. जबकि सुमित कुमार सिंह को 67,385 लोगों ने वोट दिया. यानी दोनों के बीच वोटों का अंतर 12,972 रहा. वो समाजवादी नेता श्रीकृष्ण सिंह के पोते भी हैं.

सुमित कुमार सिंह के दादा श्रीकृष्ण सिंह, उनके पिता नरेंद्र सिंह और भाई अभय सिंह भी यहां से विधायक रहे हैं. पिछले चुनाव में सुमित सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, और तब की आरजेडी उम्मीदवार सावित्री देवी को हरा दिया था. दोनों के बीच वोटों का अंतर 500 के करीब था. उससे भी पहले साल 2015 में आरजेडी से सावित्री देवी ने चुनाव जीता था. उन्होंने तब के निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह को करीब 12 हजार वोटों से हराया था.

