बिहार चुनाव : BJP चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर महामंथन, हारे हुए 2020 के प्रत्याशियों पर आज 'फाइनल' फैसला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चुनाव समिति की अहम बैठक शनिवार को पटना में संपन्न हुई. यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, जबकि सह-प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे. बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नंद किशोर यादव समेत चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य शामिल हुए.

बैठक में मौजूदा विधायकों के कार्य प्रदर्शन, संभावित उम्मीदवारों की सूची, संगठनात्मक समीकरण और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई. पार्टी की ओर से साफ संकेत दिया गया कि टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

विधानसभा की प्रत्येक सीट पर एक से अधिक नाम सुझाए गए हैं

उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे जाएंगे

केंद्रीय टीम 10 अक्टूबर से पहले पहली सूची जारी कर सकती है

मौजूदा विधायकों के परफॉर्मेंस और एंटी-इनकंबंसी फैक्टर को अहम मानदंड बनाया गया

हारी हुई और बची हुई सीटों पर कल शाम 6 बजे होने वाली बैठक में चर्चा होगी

'उन सीटों पर नए विकल्पों पर विचार...'

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी का टिकट वितरण पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट और विधायकों के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा. जहां रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मजबूत है, वहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जाएगा. वहीं, जहां एंटी-इनकंबंसी या अन्य दिक्कतें सामने आई हैं, उन सीटों पर नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. हमारा फोकस है कि महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले.

चुनाव समिति के सदस्य दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'आज की बैठक बेहद सकारात्मक रही. पार्टी नेतृत्व ने हर विधानसभा सीट पर विस्तार से समीक्षा की है. मौजूदा विधायकों का परफॉर्मेंस, जनता में उनकी लोकप्रियता, और संगठन के साथ उनका तालमेल, ये सभी पहलू चर्चा के केंद्र में रहे.'

'जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा...'

पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि टिकट बांटने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा. वहीं, जहां जनता की नाराजगी है या एंटी-इनकंबंसी का असर दिख रहा है, वहां नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी.

पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और जनता का भरोसा पार्टी पर बना रहे. इसी दिशा में पार्टी नेतृत्व कदम उठा रहा है. साथ ही महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को लेकर भी खास जोर दिया गया है, ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके.

हारे हुए प्रत्याशियों पर आज फैसला

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रत्येक विधानसभा सीट पर भेजे गए नामों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है. बीजेपी की केंद्रीय टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों से आए इन नामों की समीक्षा कर जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करे. आज होने वाली बैठक में विशेष तौर पर उन सीटों पर चर्चा होगी, जहां पिछली बार पार्टी हार गई थी या जहां मौजूदा विधायकों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा.