अजय चौटाला का बांग्लादेश वाला बयान, भाजपा बोली- दिमाग में राहुल गांधी वाली सोच

भाजपा ने आरोप लगाया कि जेजेपी ताऊ देवीलाल के नाम पर राजनीति करती है, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी. लेकिन अजय चौटाला के बयान उनकी विरासत के ठीक उलट मार-काट और हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं.

अजय चौटाला का बांग्लादेश वाला बयान, भाजपा बोली- दिमाग में राहुल गांधी वाली सोच

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है. महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में अजय चौटाला ने कहा कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौडाकर पीटने का काम करना पड़ेगा.

अजय चौटाला का विवादित बयान

अजय चौटाला ने पड़ोसी देशों की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि "जिस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ, वैसा ही आंदोलन यहां करना पड़ेगा. शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा. इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा."

भाजपा का तीखा पलटवार

अजय चौटाला के इस बयान पर भाजपा नेता कृष्ण बेदी ने उन्हें आड़े हाथों लिया. बेदी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के बेतुके और देश विरोधी बयानों की कोई जगह नहीं है. बेदी ने आगे कहा, "फोटो ताऊ देवीलाल की लगाते हैं, लेकिन विचारधारा राहुल गांधी वाली है. इनके तार भी विदेशी ताकतों से जुड़े नजर आते हैं."

जनाधार पर प्रहार

भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि, "चुनाव लड़ने पर जिनकी 90 में से 82 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, वे अब देश बदलने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. बेदी ने पारिवारिक कलह का जिक्र करते हुए कहा कि जिनसे अपना घर और पार्टी नहीं संभल रही, वे अब देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. जनता इन्हें वोट की चोट से पहले ही जवाब दे चुकी है."

ताऊ देवीलाल की विरासत पर सवाल

भाजपा ने आरोप लगाया कि जेजेपी ताऊ देवीलाल के नाम पर राजनीति करती है, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी. लेकिन अजय चौटाला के बयान उनकी विरासत के ठीक उलट मार-काट और हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं.

