एक हाथ नीतीश तो दूसरा तेजस्वी ने पकड़ा... स्पीकर प्रेम कुमार को कुछ इस तरह चेयर पर बैठाया, VIDEO

लगातार 9 बार के विधायक, कई साल तक मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं. प्रेम कुमार शांत स्वभाव वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं. उनके स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम नीतीश और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी और आसन पर बैठाया.

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को आसन पर बिठाते सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव.
  • BJP के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया.
  • CM नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परंपरा अनुसार प्रेम कुमार को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया.
  • तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष प्रेम कुमार से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अवसर देने की अपेक्षा जताई.
पटना:

Bihar Vidhansabha Speaker Prem Kumar: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार मंगलवार को सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष  निर्वाचित किए गए. प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष पद के लिए प्रेम कुमार ही एकमात्र उम्मीदवार थे. इसके बाद, उन्हें ध्वनि मत से “सर्वसम्मति से निर्वाचित” घोषित किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह बिहार विधानसभा के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी.

सीएम नीतीश और तेजस्वी ने स्पीकर को आसन तक पहुंचाया

गया टाउन सीट से हाल ही में लगातार नौवीं बार विजयी हुए प्रेम कुमार को परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

लंबे अनुभव और शांत स्वभाव वाले नेता हैं प्रेम कुमार

वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को लंबे अनुभव और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. अध्यक्ष पद के लिए उनके चयन पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की ओर से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया. सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई देते हुए एक सकारात्मक और सहयोगात्मक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया.

तेजस्वी ने कहा- उम्मीद है सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अवसर देंगे

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा के नए अध्यक्ष प्रेम कुमार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान रूप से अवसर देंगे. उन्होंने कहा, ‘‘ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रेम कुमार का लंबा अनुभव रहा है. मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने सदैव जनता की आवाज उठाई है और अब अध्यक्ष के रूप में उनसे अपेक्षा है कि वे नियमावली के अनुसार पूर्ण निष्पक्षता के साथ जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.''

स्पीकर प्रेम कुमार ने पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यवाही को बताया मकसद

अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रेम कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और अनुशासित बनाना है. उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सदन लोकतंत्र की आत्मा है, जिसकी गरिमा सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के संचालन में अनुशासन, परंपरा और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है.

लगातार 9 बार के विधायक, कई साल मंत्री भी रहे

गयाजी टाउन सीट से लगातार नौवीं बार विजयी हुए प्रेम कुमार पहली बार 1990 में विधायक बने थे. इसके बाद 1995, 2000, 2005 (फरवरी और अक्टूबर), 2010, 2015, 2020 और 2025 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की. वे अति पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. वह 2005 से 2024 तक बिहार सरकार में कृषि, पथ निर्माण, नगर विकास, सहकारिता और पर्यावरण सहित 10 विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

Prem Kumar, Bihar Vidhansabha Speaker Prem Kumar, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Bihar Government
