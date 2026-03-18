वैशाली: पांचवीं शादी के बाद पत्नी को मार डाला, दो बीवियों का भी हत्यारा, पति की खूनी करतूत जान हिल जाएंगे

बिहार के वैशाली से रिश्तों को शर्मसार और इंसानियत को दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. एक शख्स ने पांचवी शादी के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी. एक महिला, जिसने सुनहरे सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा था, उसे क्या पता था कि उसका पति कोई जीवनसाथी नहीं बल्कि एक आदमखोर शिकारी है. एक और बेटी दहेज और प्रताड़ना की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस कहानी का सच आपको अंदर तक झकझोर देगा.

पूरी घटना जानिए

घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के नावानगर ऊपरी बाजार गांव की है. शख्स की ओर से किया गया जुर्म कोई पहला भी नहीं है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पति का यह कोई पहला जुर्म नहीं है. इससे पहले उसने 4 शादियां कीं जिनमें दो की उसने हत्या कर दी थी और बाद की दो बीवियों ने प्रताड़ित होकर घर छोड़ा था. पांचवी शादी के बाद पत्नी की हत्या का मामला तब खुला जब मृतका के भाई ने सुबह अपने फोन पर बहन की आखिरी वॉइस कॉल देखी.अनहोनी की आशंका में जब भाई ससुराल पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. कमरे के भीतर उसकी बहन की लाश पड़ी थी.

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सास-पति फरार, ससुर से पूछताछ

मृतका के भाई ने बहन के सास-पति समेत ससुराल वालों पर मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.बताया गया कि महनार के मुरौवतपुर निवासी आनंद साह की 22 वर्षीय बेटी सलोनी की शादी डेढ़ साल पहले नावानगर गांव निवासी दिनेश साह के पुत्र प्रितेश से हुई थी जो गांव में ही मेडिकल दुकान चलाता है.बहरहाल पुलिस ने मृतका के ससुर दिनेश साह को हिरासत में ले लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पहले के जुर्मों के लिए कोई सजा नहीं हुई?

सवाल यह उठता है कि दो हत्याओं का आरोपी आजाद कैसे था? क्यों एक के बाद एक पांच बेटियां इस दरिंदे के जाल में फंसती रहीं? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और भाई के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल वही है इस मासूम सलोनी की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन?

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