गजब! बिहार के मुजफ्फरपुर में चादर तानकर टायर की दुकान में घुसे चोर, CCTV में फंस गए

- मुजफ्फरपुर के भगवानपुर भामाशाह द्वार के पास टायर की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दिया.
- चोरों ने चादर की आड़ में ताले को काटकर दुकान में प्रवेश किया और इसके बाद नगदी और अन्य सामान ले गए.
- चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि इससे पुलिस को पहचान में मदद मिलेगी.
बिहार में पुलिस से बचने के लिए चोर नए-नए तरीके अपनाते हैं. मुजफ्फरपुर में भी चोरों का एक ऐसा ही तरीका देखने को मिला जब चोरों ने चोरी की एक वारदात के दौरान चादर का इस्तेमाल किया. जी हां, चोरी में चादर का इस्तेमाल कुछ अजीब सा जरूर लगता है, लेकिन यह बिलकुल सही है. दरअसल, मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक टायर की दुकान में बेहद शातिर तरीके से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद चोर नगदी और अन्य सामान को लेकर मौके से नौ दो ग्यारह हो गए. हालांकि चोरों ने इस वारदात को अंजाम देते वक्त चादर का इस्तेमाल किया, जिससे की कोई उन्हें चोरी करते वक्त देख न सके. हालांकि सीसीटीवी फुटेज के कारण चोर फंस गए और यह वारदात उसमें कैद हो गई.
मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक टायर की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर भामाशाह द्वार के पास एक टायर के दुकान की है, जहां देर रात करीब आधा दर्जन चोरों ने शटर तोड़कर नगदी और अन्य सामान चुरा लिया. हालांकि चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
चादर की आड़ में ताले को काटा
सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक चोर मुंह पर कपड़ा लपेटे एक चादर को पकड़े है. इस चादर की आड़ में अन्य चोरों ने दुकान में लगे शटर के ताले को काटा और शटर उखाड़कर दुकान के अंदर घुसे.
नगदी और अन्य सामान किया पार
दुकानदार चंदन गुप्ता ने बताया कि कल देर रात 5 से 6 की संख्या में चोर उनकी दुकान के अंदर घुसे. उन्होंने बताया कि चोरों ने दुकान में रखी नगदी और अन्य सामान चुरा लिया, जिसकी शिकायत सदर थाना की पुलिस से की गई है. पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं