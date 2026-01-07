अजब-गजब बिहार! थाने से ही गायब हो गए दो ट्रक, पुलिस भी रह गई हैरान

बिहार के चोर भी अजब-गजब हैं. आपने चोरों को घरों से चोरी करने के बारे में तो सुना होगा लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि चोर जब्त किए ट्रक को पुलिस के कब्जे से ही ले उड़े. ये सुनने में जरा अटपटा और असंभव सा जरूर लगे लेकिन ये सच है. दरअसल, ऐसे हुआ है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाने में. बताया जा रहा है कि GST चोरी करने के मामले में बीते दिनों GST विभाग के द्वारा दो माल लोड ट्रक को पकड़ा गया था. जिसे बाद में मोतीपुर पुलिस को दिया गया था लेकिन अब चोरों ने पुलिस की सुरक्षा में ही सेंध लगाते हुए दोनों ट्रक को गायब कर दिया गया है.

इस घटना के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो वो खुद हैरान रह गए. आनन-फानन में इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया. साथ ही मोतीपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. इस FIR में बताया गया है कि बीते 30 दिसंबर को GST विभाग के द्वारा तीन ट्रक को जप्त करते हुए मोतीपुर पुलिस के अभिरक्षा में दिया गया था.

यह तीनों ट्रक माल लोड कर मुजफ्फरपुर से यूपी को जा रहे थे और GST का वैध कागज नहीं देने के कारण GST विभाग द्वारा तीनों ट्रक को जब्त किया गया था. तीनों ट्रक की जब्ती सूची बनाने के बाद विभाग ने पुलिस को सौंप दिया. अगले आदेश तक जब्त ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद से जब्त सभी ट्रक को पुलिस की निगरानी में रखा गया था. इसी बीच अब दो ट्रक पुलिस की निगरानी से गायब हो गया है.

वहीं, मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया की GST विभाग द्वारा जप्त कर मोतीपुर थाने के पुलिस अभिरक्षा में तीन ट्रक को दिया गया था, लेकिन उसमें से दो ट्रक पुलिस की निगरानी से गायब हो गया. जिसको लेकर मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक के मालिक और ड्राइवर द्वारा ही ट्रक गायब करने की बात सामने आ रही है फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कारवाई में जुटी हुई है.

