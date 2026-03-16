महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर बवाल मचने के बाद, अब मां की बिगड़ी तबियत, बोलीं- 10 दिन से नहीं हुई बात 

मध्य प्रदेश के Khargone जिले के Maheshwar की ‘वायरल गर्ल' Monalisa Bhosle अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने मुस्लिम युवक Farman Khan से शादी कर ली, जिसके बाद उनकी शादी ने विवाद का रूप ले लिया. उनकी शादी को लव जेहाद कहा गया, वहीं उनका परिवार भी उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ. मोनालिसा के परिवार की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है. अब हालिया वीडियो में उनकी मां बेटी के लिए रोती बिलखती नजर आईं. उनकी शादी के बाद से ही उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई है.

मोनालिसा के घर में मातम का माहौल

मोनालिसा ने अचानक शादी कर के फैंस को ही नहीं अपने परिवार को भी चौंका दिया. उनके करीबी लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से घर में मातम का माहौल है. बेटी के अचानक घर छोड़कर जाने और उससे बातचीत न हो पाने की वजह से पूरा परिवार मानसिक दबाव में है. उनके पिता का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था. अब उनकी मां वायरल वीडियो में रोती बिलखती दिख रही हैं. परिवार के सदस्य उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी की चिंता में बेहद दुख में दिखीं.

बहन ने सरकार से मांगी मदद

मोनालिसा की बहन जेसिका भी उनकी शादी से गहरे दुख में हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है. जेसिका का कहना है कि उनकी बहन को धोखे से ले जाया गया और परिवार को उससे बात तक नहीं करने दी जा रही है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी बहन को सुरक्षित वापस लाने में मदद करे.

लव जेहाद का आरोप

मोनालिसा और फरमान खान की शादी की खबर सामने आने के बाद कहा जाने लगा कि यह लव जेहाद का मामला है. वहीं मोना ने कहा कि उन्होंने मुसलमान लड़के से हिंदू रीति रिवाजों से शादी है. हालांकि परिवार की चिंता और मां की बिगड़ती तबीयत ने इस पूरे मामले को काफी संवेदनशील बना दिया है.



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